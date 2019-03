José Manuel Morillo, a por todas en el Andaluz de Enduro que arranca en Jaén

El piloto jerezano José Manuel Morillo Racero se desplaza este fin de semana a Cabra del Santo Cristo (Jaén), donde comienza el Campeonato de Andalucía de Enduro 2019 con la primera de las cinco pruebas puntuables del calendario, cita que también es valedera para el regional manchego y madrileño, por lo que se espera un gran ambiente en la sierra jiennense.

La carrera constará de tres especiales, dos cronos y un tramo, en un recorrido de 42 kilómetros muy variados por senderos y pistas, según explica la Federación Andaluza de Motociclismo en su página web. Las verificaciones administrativas y técnicas serán el sábado de cuatro a ocho de la tarde y la acción arrancará a las nueve y media del domingo de una prueba que organiza el Motoclub Galduriense.La de Cabra del Santo Cristo Santo es la primera de las cinco pruebas puntuables del certamen andaluz. El calendario se completa con las siguientes carreras: Valverde del Camino (30 y 31 de marzo), con doble cita puntuable; Antas (27 de octubre); y Laroya (1 de diciembre).

Morillo Racero espera tener un buen fin de semana y arrancar bien un campeonato por el que luchará esta temporada al encontrarse dentro de sus objetivos además del Andaluz de Cross Country, cuya primera prueba acogió el Circuito de Jerez-Ángel Nieto hace unas semanas.

El piloto del equipo Go Racing confía en hacer una buena clasificación pese a que las características del trazado no son las más adecuadas para su motocicleta (Beta 300 2 Tiempos) y su estilo: "Las cronos son bastantes cortas, el sitio es pequeño y será complicado porque para la 300 2 Tiempos cuesta más. Intentaré ir fino, no cometer errores y hacer un buen fin de semana. La siguiente carrera es en Valverde, que también puntúa para el Nacional, y allí habrá más pilotos y más nivel".