Morillo, "contento" por su tercer puesto en Jerez

El jerezano José Manuel Morillo Racero acabó en tercera posición en la primera prueba del Campeonato de Andalucía de Cross Country que se celebró el pasado domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto del Go Racing califica el estreno en el Andaluz como "bastante positivo" teniendo en cuenta que todavía tiene que adaptarse a la moto Beta de dos tiempos tras una temporada poco productiva con la 4T de KTM.

Morillo partió desde la cuarta plaza tras la 'superpole', una buena clasificación para empezar: "Me sorprendí a mí mismo, hacía tres meses que no corría y llevo poco tiempo con la nueva moto. Acabé en la cuarta plaza y el que iba líder del Nacional quedó justo por detrás de mí. Aunque no fue una vuelta buena buena, tampoco quise arriesgar".

Ya en carrera mantuvo la posición hasta el momento del repostaje: "Salí bien, sin tomar riesgos, a un ritmo constante y no fui a tope. Antes del repostaje marchaba tercero del Andaluz y cuarto en la 'scratch'. En el repostaje, con la dos tiempos tengo que llenar el tanque y eso me limita ante las 4T, que sólo echan dos o tres litros y siguen. Al final hice quinto en la 'scratch' y mantuve la tercera posición del Andaluz, pese a que tuve mucho lío con los doblados y perdí un poco el ritmo tras regresar a la pista". Así que el resultado para el piloto jerezano es "positivo, no tomé riesgos, no tuve caídas, no hubo fallos, y ni me hizo falta ni beber del 'camelbak', lo llevé de adorno". Para la próxima carrera, "espero mejorar un par de cosillas y adaptarme un poco más a la moto para afrontarlas bien".

El piloto del Go Racing aparca ahora el Andaluz de Cross Country, que tendrá su segunda prueba el 12 de mayo en Santa Eufemia, para centrarse en el Andaluz de Enduro y Enduro Indoor. La primera prueba se celebra en la localidad jiennense de Cabra del Santo Cristo el 10 de marzo en Jaén, "para la que espero llegar más fuerte, más entrenado y mejor adaptado a la moto".