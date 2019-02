José Manuel Morillo se centra esta temporada en el Andaluz

El jerezano José Manuel Morillo Racero debuta este domingo en el Campeonato de Andalucía de Cross Country que tiene como escenario el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde también se va a celebrar la segunda prueba del Campeonato de España.

Morillo, campeón de España en la edición de 2017, ha cambiado esta temporada de equipo, volviendo al malagueño Go Racing con el que ya estuvo en 2015. La experiencia en KTM no le fue nada bien al piloto, le costó adaptarse a la cuatro tiempos, sufrió bastantes averías y además una caída a principios de temporada le complicó las cosas. Ahora regresa a Beta, a la dos tiempos "que se adapta mejor a mis características".

Esta temporada, Morillo se va a centrar en los campeonatos de Andalucía de Cross Country, Enduro y Enduro Indoor y no realizará el Nacional por asuntos laborales. "Son muchos días los que pierdo, sobre todo cuando tengo que ir a correr alguna prueba de enduro, te vas un miércoles y regresas un lunes y no sale a cuenta. Uno no come de esto, y gracias porque al fin y al cabo soy de los privilegiados a los que esto no le termina costando el dinero, estoy ras con ras", admite.

El piloto jerezano confía en que la nueva moto le vaya igual de bien que hace unos años: "Con la KTM no terminé de ir cómodo en ningún momento, tuve averías y Beta es una moto que ha avanzado desde 2015 a la actualidad, estoy contento".

Físicamente, el excampeón de España se encuentra "casi perfecto". "Después de los problemas de rodilla del año pasado tuve también aquella caída en Sanlúcar. Estoy ya recuperado aunque me falta entrenamiento de moto, diría que ahí estoy a un 70 por ciento. Acoplarse a la dos tiempos tampoco es sencillo", admite.