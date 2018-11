Juan Carlos Gálvez, mejor entrenador de la temporada 2017/18

Juan Carlos Gálvez, técnico del Xerez DFC Toyota Nimauto, recibió el premio 'Luis Rodríguez Olivencia' al mejor entrenador de la temporada 2017/18, galardón otorgado por el Comité Técnico Andaluz de Entrenadores de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que valoró la trayectoria del conjunto xerecista la pasada temporada, en la que se proclamó campeón del Grupo V de Segunda B y se quedó a las puertas de lograr el ascenso a Segunda División.

El preparador azulino reconoce que en el momento de conocer la concesión del premio sintió "una gran alegría e ilusión porque se trata de un premio con el nombre de un compañero, que desgraciadamente no está con nosotros, pero del que tuve la suerte de ser su amigo. Luis Rodríguez Olivencia fue un referente del fútbol sala sevillano y andaluz. Muchos entrenadores en algún momento bebimos de sus conocimientos. Guardo muchos recuerdos y partidos donde estuvimos presentes y hace que este premio tenga un gran significado sentimental".

La experiencia y trayectoria de Juan Carlos Gálvez hace que, hoy en día, sea uno de los referentes de los banquillos de toda la región andaluza aunque el técnico siempre se ha caracterizado por su humildad tanto dentro como fuera de la pista: "No me considero el mejor entrenador. Creo que hay muchos compañeros que también han hecho muchos méritos y podrían igual haber conseguido este premio. Es más un reconocimiento a muchos años dedicados al fútbol sala y sobre todo a valorar la gran temporada que se hizo la campaña anterior, donde un grupo, desde la humildad, fue capaz de cambiar su objetivo de no descender por conseguir el sueño de ser campeón de liga".

Para el entrenador del Xerez DFC Toyota Nimauto, en los deportes colectivos los premios individuales no son del todo reales: "Los verdaderos ganadores de este trofeo y a quienes va dirigido son mi familia, la afición, directivos, cuerpo técnico y sobre todo a los jugadores. En resumen, se trata de un premio del Xerez DFC y del Xerez DFC Toyota Nimauto en su conjunto".

El sábado, antes del inicio del encuentro que enfrentará al Xerez DFC Toyota Nimauto ante el África Ceutí en el Ruiz-Mateos, Gálvez brindará el premio a todas las personas que han contribuido en la consecución del reconocimiento: "Me gustaría compartirlo con todos ellos porque considero además que este galardón es de todas esas personas y amigos que hacen que día a día pueda mejorar como entrenador y lo más importante: ser mejor persona".