Juan Pedro "Con uno más no supimos leer el partido"

Exigente al cien por cien, Juan Pedro Ramos estaba contento por la primera victoria del Xerez Club Deportivo en Liga aunque sabe que su equipo puede dar mucho más de sí. De este modo, lamentó no haber podido cerrar el partido con un futbolista más sobre el césped, lo que implicó el sufrimiento de los minutos finales: "Ha sido una victoria muy sufrida porque con superioridad numérica una vez más no hemos sabido leer el partido y ellos a balón parado asustaban. Ya habíamos hecho lo más complicado, que era haber dado la vuelta al partido, y con un jugador más deberíamos haber tenido más tranquilidad, no abusar del balón largo, mover de banda a banda, tener más paciencia para jugar interiormente...". Aún así, podíamos haber sentenciado el partido mucho antes y no haber pasado tanto sufrimiento".

Ahondando un poco en las fases del encuentro, Juan Pedro vio bien a su equipo en los primeros minutos aunque a raíz del 0-1 tuvo unos minutos de duda. "Quizá hemos tenido un poco de miedo de tener el balón, ya en la primera parte hubo alguna fase en la que nos pasó. Nos ha faltado tener esa serenidad con balón y esa calma de querer jugar, de tenerla y de saber el momento adecuado de cuándo hay que arriesgar y cuándo no y ha sido por lo mismo, por el miedo a fallar con el 2-1 y a que nos empataran, eso nos ha llevado a precipitarnos".

Para Juan Pedro, el primer tiempo del Xerez fue "bueno, pero ellos hicieron el primer gol, se vinieron arriba y a nosotros nos ha costado más entrar en el partido. Pero el equipo no empezó mal, tuvimos aproximaciones y sí es verdad que con el 1-0 tuvimos unos momentos de duda. El equipo siempre lo ha intentado y no creo que haya habido exceso de responsabilidad, lo que pasa es que la categoría es muy igualada y estoy seguro de que el Puente Genil va a estar entre los seis primeros, apostaría por ello, porque tiene una gran plantilla, gente muy rápida en banda, mucha altura, son peligrosos a balón parado, mucha experiencia, grandes jugadores y un equipo bien trabajado y diseñado con mucha inteligencia para la Tercera División. Entiendo que va a dar mucha guerra y muchos rivales van a sucumbir contra ellos".

El técnico dio un aprobado alto al primer partido en casa aunque señaló que es "complicado porque muchas veces uno es injusto. Ahora estamos contentos porque hemos ganado el partido, que era muy importante, y se han hecho cosas muy buenas, pero siempre hay malas y mejorables y a mí me gusta ser exigente. Al final, se ha sacado el partido y la valoración es positiva porque no era fácil ante un equipo muy complicado y también están las circunstancias, como jugar en una superficie en la que no entrenamos. Buena nota porque el esfuerzo ha sido muy grande y satisfecho, pero siempre con ese poquito de duda". Es más, para el entrenador el Xerez estuvo mejor en Coria en el partido inaugural del campeonato. "El partido de Coria fue mucho más serio, el equipo compitió mejor y hablando de notas la calificación de Coria sería más alta que éste, pero no somos robots y hay días mejores y peores y dependemos de otros factores que no se pueden controlar. Era muy importante ganar porque ahora vamos a casa de todo un Betis Deportivo y allí va a ser muy difícil, pero vamos a ir con una tranquilidad que no tendríamos si no hubiéramos conseguido los tres puntos.

El Xerez CD regresó al campo de La Juventud, estuvo arropado por su público y al técnico le parece una buena opción seguir jugando en el campo de El Chicle aunque lo que más querría es tener la estabilidad que no hubo la pasada campaña: "Estamos contentos porque se está funcionando bien y sólo se habla de temas deportivos. Sería ideal encontrar algún lugar en Jerez y La Juventud es una buena opción".