Juanjo Durán: "Hubo gente que no estuvo al nivel que esperábamos"

El técnico del Jerez Industrial, Juanjo Durán, se mostró crítico tras la derrota sufrida -la primera de la temporada después del buen inicio contra el Balón- frente al Bazán. El preparador jerezano asegura que en Sacramento “hubo algunos jugadores que no estuvieron al nivel que esperábamos de ellos. Sabíamos que iba a ser un partido de muchos balones divididos, de duelos individuales y por las condiciones del campo era difícil circular el balón. El Bazán es un equipo muy correoso y que compite bien y, a mi parecer, hubo gente que no estuvo al nivel que esperábamos de ellos y evidentemente no puedes ganar un partido cuando hay jugadores que no dan lo que esperamos”.

Aún así, Durán señala que “para mí, lo más justo habría sido el empate. Ellos llegaron en dos jugadas: el penalti, que fue un tiro sin peligro que dio en la mano de Quintero; y después en la última un balón que cayó rechazado y que Javi Muñoz metió para dentro. Nosotros tuvimos dos ocasiones en las que Lechu la puso por delante; luego Rosillo una volea; un cabezazo de Álex; otra de Raúl...”. Pero, “cuando titubeas, el partido se puede decantar para cualquier lado y en esta ocasión se decantó para ellos”, advirtió.

La derrota, afirma Juanjo Durán, “nos va a venir bien para saber que, si no competimos y no estamos a nuestro nivel, en esta liga cuesta mucho sumar un punto. Cualquier error se paga caro si no estamos a nuestro nivel y cualquier rival te puede pintar la cara. Si tienes que perder, lo prefiero ahora porque hay tiempo de margen y de reacción”, señaló el técnico extrayendo una lectura positiva de la derrota sufrida ante el Bazán.