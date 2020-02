Juanjo Lobato "Estoy feliz y muy a gusto en el Fundación Euskadi"

El ciclista trebujenero Juanjo Lobato estará este miércoles en la salida de la 66 edición de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol con el Fundación Euskadi, equipo en el que ha recalado esta temporada tras militar los dos últimos años en el Nippo-Vini Infantini italiano.

Lobato, que se proclamo campeón de España de Omnium en pista hace unas semanas, ha comenzado la temporada en un gran estado de forma, estando muy cerca de la victoria en una de las etapas de la Challenge de Mallorca, en la que acabó en la quinta posición. Posteriormente, también acabó quinto en la primera vuelta de la Comunidad Valenciana y el pasado fin de semana fue noveno en la Clásica de Almería, donde había subido al segundo escalón del podio en sus dos últimas visitas.

El trebujenero, afincado en Andorra desde hace tres años, ha vuelto al Euskadi (antes Euskaltel) de la mano de Mikel Landa, mánager del equipo: "Hablé con él en el pasado Giro de Italia y todo fue superfácil. Ha sido como volver a casa, es un privilegio estar aquí", resalta.

"Mi objetivo es ser competitivo y recuperar el nivel que tenía, a ver si podemos lograr alguna victoria"

El ciclista andaluz, que debutó en profesionales en el equipo Andalucía, pasó por el Movistar, Lotto y Vini Infantini antes de recalar de nuevo en el ahora Fundación Euskadi, tiene como objetivos "ser competitivo, recuperar el nivel que tenía, verme de nuevo con posibilidades en las llegadas y, con un poco de suerte, a ver si podemos lograr alguna victoria para el equipo".

Tras superar un momento duro "que ya está olvidado", en el Fundación Euskadi ha recuperado la alegría: "Estoy feliz, me encuentro bien de forma y estoy muy a gusto en el equipo", afirma Juanjo Lobato, que tras la Vuelta a Andalucía se concentrará en Sierra Nevada para preparar la Volta y las siguientes carreras antes de acabar el primer ciclo de la temporada con la Vuelta a Madrid".

Además, tras la experiencia en el velódromo, no aparcará esta 'relativa' nueva faceta. "Desde 2005 no corría en pista, era entonces júnior de primer año. Hacía tiempo que quería volver, pero por una cosa o por otra no había podido. Este año se ha dado la oportunidad y en principio quiero seguir entrenando. Copas de España no puedo hacer por mi licencia, pero en campeonatos sí y mi intención es poder estar en el Campeonato de Europa".

Y entre carreras y concentraciones, Lobato baja cada mes a Trebujena para visitar a su hijo, tomar un mostito de vez en cuando y subir a Las Palomas. "Aunque en Andorra tenemos todos los puertos que queremos y hay una buena grupeta, la tierra es la tierra". Este miércoles, primera etapa de la Vuelta a Andalucía entre Alhaurín de la Torre y Grazalema... previo paso por Las Palomas.