Kevin Bautista Ramírez (Sevilla, 24-12-1998) es uno de los refuerzos sub-23 del Atlético Sanluqueño para la temporada 2020-21. Con 1,87 de altura, este centrocampista de 21 juega de mediocentro o pivote defensivo y procede del Córdoba B y la pasada campaña jugó cedido en el filial del Extremadura.

Kevin Bautista, siendo todavía juvenil, debutó en Tercera División en el CMD San Juan, de donde pasó al Córdoba CF, y en la temporada 2016-2017 alternó el juvenil y el filial, entonces en el Grupo IV de Segunda B. En la 2017-18 jugó en el Córdoba B hasta el mercado de invierno, cuando recaló en el Linares Deportivo, de Tercera División. Volvió al filial cordobesista (2018-19), jugando 35 partidos y la pasada temporada se enroló en el filial del Extremadura, donde ha firmado 3 goles en 20 partidos.

El nuevo futbolista verdiblanco se enfrentó al Atlético Sanluqueño en la temporada 2015-16, en Tercera División, con el San Juan, jugando los últimos minutos del empate (1-1) en el Primero de Mayo.

–¿Cómo está llevando la 'nueva normalidad'?

–Al principio estaba agobiado sin poder entrenar, pero ya estoy más tranquilo y con ganas de empezar a entrenar.

–¿Qué le ha hecho venir al Atlético Sanluqueño?

–Sinceramente, toda la confianza que me han dado. Desde el primer día que se interesaron por mí me han dado mucha confianza en un proyecto ilusionante y eso es lo que me ha hecho venir al Atlético Sanluqueño.

–¿Conoce a alguien de la plantilla que se está conformando de cara a la nueva temporada?

–Si, conozco a algunos jugadores a los que me enfrente hace algún tiempo. El grupo que se está haciendo me gusta mucho y tengo muchas ganas de empezar.

–¿Qué conoce de Romerito, su nuevo entrenador?

–No conozco nada de él, sí que mi representante y Álex Cruz me han comentado cómo es.

–¿Qué puede contar de su temporada en el Extremadura B?

–Ha sido muy buena desde la pretemporada pero no conseguimos el objetivo que nos marcamos desde primera hora, que era entrar en ‘play-off ‘, y tanto personal como colectivamente me ha gustado mucho mi paso por el Extremadura B.

–¿Conoce Sanlúcar?

–Sí, estuve con mi familia hace mucho tiempo, me gusta mucho esa zona y con ganas de vivir el fútbol, que verdaderamente es lo que me apasiona.

–Ha jugado en el San Juan. ¿Se enfrentó al juvenil del Atlético Sanluqueño?

–No, cuando era juvenil me subieron al primer equipo, que estaba en Tercera División, y jugaría con el equipo grande contra el Sanluqueño, que fue mi debut en el campo del San Juan.

–Es sevillano, ¿Sevilla o Betis?

–Sinceramente tenía desde chico el carnet del Sevilla, casi toda mi familia somos sevillistas y mi equipo siempre ha sido el Sevilla FC.

–¿Cómo ve la próxima temporada, con muchísimos cambios?

–Haya muchos cambios o no lo haya muchos cambios, tenemos que ser una piña desde primera hora, todos unidos y así conseguiremos el objetivo que nos marquemos a final de temporada.

–Sobre la afición, ¿considera factible que pueda entrar en los estadios esta temporada?

–Al final lo primero que se nota en un equipo es la afición, me han hablado muy bien de la afición del Atlético Sanluqueño. Primero, por un lado es la seguridad, pero ya parece que poco a poco en un estadio extranjero que se jugaba la final de su copa como se pudo ver van entrando poco a poco los espectadores. Pero bueno, ya solo hace falta que vayamos a mejor, que empiecen a entrar los aficionados en el campo siempre con la máxima seguridad posible y la verdad que lo notaremos mucho, en casa nos tenemos que hacer un equipo sólido, fuerte y con la afición lo seremos mucho más.

–La Segunda B Pro es un proyecto casi hecho una realidad ¿Qué le parece?

–Con mucha ilusión en ese nuevo proyecto, nosotros primero vamos a centrarnos en partido a partido, a conseguir nuestro objetivo que ya luego pensaremos en otras cosas.

–¿En qué demarcación suele jugar y cuantos goles marca?

–Me gusta jugar de mediocentro, de '6' o de '8', eso decidirá el míster según como juegue el equipo, y siempre suelo marcar 6 o 7 goles por temporada, también depende de la posición en la que juegue.