Kevin, primera renovación en el Jerez Industrial

El Jerez Industrial ha anunciado la primera renovación de la plantilla que tendrá Alberto Vázquez esta temporada en la que el club blanquiazul volverá a militar en la Primera Andaluza. Se trata de Kevin Bonilla, uno de los capitanes del equipo y que cumplirá su quinta campaña en las filas industrialistas.

El centrocampista jerezano se muestra "contento por poder seguir un año más. Mi intención es continuar hasta que pueda o ellos quieran", confiesa el mediocentro. El técnico lo llamó "y me terminó de convencer", apunta. "Me ha demostrado que confía mucho en mí, me ha hablado del proyecto y de su forma de trabajar, creo que es muy buena".

Kevin reconoce que el palo del descenso de categoría todavía duele. "Personalmente, me siento responsable, tanto de este descenso como de lo que logramos hace dos temporadas subiendo. En frío, sigo dándole vueltas y es complicado llegar a una conclusión. Creo que el equipo, por juego, no mereció bajar, pero los resultados son los que mandan y nosotros tuvimos una racha muy mala, muchas jornadas sin marcar".

También añade que "el parón por la resiembra de todas las temporadas del Pedro Garrido tampoco ayuda, es un hándicap que tenemos en contra y que se nota muchísimo".

El Jerez Industrial volverá a partir con el objetivo del ascenso, aunque esta temporada se presenta quizá más difícil con rivales como "Portuense, Balón y el Guadalcacín", club con el que Kevin subió a Tercera División hace nueve temporadas. "Sólo sube uno y eso deberían de cambiarlo porque es muy injusto", apunta.

Por último, Kevin considera que "sería importante mantener el bloque de la pasada temporada porque hay jugadores muy válidos. Si lo logramos tendremos mucho ganado".