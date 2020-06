Los Barrios espera que Tano reconsidere su postura y no denuncie

La Unión Deportiva Los Barrios ha hecho público este domingo un comunicado, en respuesta a las declaraciones de Manuel Asencio Terrero 'Tano', en el que insta al nazareno a llegar a un acuerdo con el club para la liquidación de la temporada, después de que el mediocampista haya hecho pública su decisión de recurrir a la AFE para cobrar la totalidad de la comprometido.

El presidente de los de la Villa, Álvaro Moya, desmiente que, como sostiene el jugador, exista un acuerdo entre los responsables del grupo X de Tercera para no fichar a aquellos futbolistas que hayan optado por denunciar a los clubes, pero desliza que "es lógico y normal" que los dirigentes "no quieran a jugadores que en el futuro puedan crear problemas en sus vestuarios".

"La situación excepcional provocada por el Covid-19 desde el pasado 13 de Marzo, ha provocado una catarsis de múltiples efectos en el fútbol mundial, desde el profesionalismo hasta el amateurismo, pero sólo en este último, está causando estragos de mayor calado debido a la gran crisis económica que ha provocado la pandemia del Covid-19", introduce el escrito de la entidad barreña.

"La Unión Deportiva Los Barrios, club que milita en el grupo X de Tercera, ofreció a Tano la posibilidad de que se le compensaran sus gastos con los meses de marzo y mitad de abril, a pesar de que el jugador lleva sin ejercitarse desde el pasado 13 de Marzo en el San Rafael por el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación", asevera la UD Los Barrios, que ratifica de manera implícita la versión del futbolista, quien aseguró que el club no quería abonarle la totalidad de su contrato.

"Dicha propuesta fue rechazada por el centrocampista, al que sólo se le ha pedido que perdone un mes por la situación tan precaria que atraviesan los clubes modestos del fútbol español, que se han visto seriamente perjudicados por la crisis económica a raíz de la pandemia", sostiene la Unión.

"Los clubes debemos añadir cláusulas a los contratos para no ser siempre los damnificados"

En otro apartado, Álvaro Moya niega que exista, como sostiene Tano, un acuerdo entre presidentes de clubes del grupo X de Tercera para que los jugadores que denunciasen al sindicato AFE no pudiesen recalar en otros conjuntos del mismo grupo.

Sin embargo Moya añade: "Esta situación tan excepcional nos ha unido de manera especial en diferentes cuestiones institucionales, con el objetivo de mejorar nuestro fútbol semiprofesional, preocupándonos por cuestiones comunes que nos afectan a todos por igual".

El presidente barreño desliza para finalizar : "Es lógico y normal que algún club dude de algunos jugadores que en un futuro puedan causar problemas en sus respectivos vestuarios", en referencia a aquellos que han solicitado que se respeten sus contratos.

"La pandemia del Covid-19 no se ha extinguido, no hay vacuna a corto plazo y nadie nos asegura que la próxima temporada no se vuelva a propagar la pandemia, con el consiguiente problema de que vuelvan a detenerse las competiciones", continúa el escrito.

"Los clubes debemos añadir cláusulas especificas en los contratos para evitar salir siempre damnificados, cuando somos nosotros los que ponemos el riesgo empresarial. Sin clubes no hay futbolistas, ni entrenadores, ni federaciones, tenemos más peso que nadie en el fútbol pero no podemos seguir siendo los perjudicados ni los olvidados", agrega.

Álvaro Moya pide que el sindicato AFE aporte un fondo de compensación con los recursos que recibe de LaLiga (7 millones de euros) y que la RFEF ponga a disposición un fondo de compensación por la crisis generada por el Covid-19 y así puedan dar respuestas y facilidades tanto a clubes como a deportistas.