Tano desvela que hay que equipos que se niegan a contratarle por haber denunciado a Los Barrios

El delantero de la Unión Deportiva Los Barrios Manuel Asencio Terrero Tano ha denunciado, a través de sus redes sociales, que los presidentes del grupo X de Tercera división han llegado a un acuerdo para que no firmen a los jugadores que reclamen sus contratos. El nazareno ha adelantado que él no ha llegado a un acuerdo con la directiva que encabeza Álvaro Moya y que presentará la correspondiente denuncia reclamando un dinero que entiende que es suyo.

El jugador de Dos Hermanas ha escrito en su cuenta de Twitter: "Me voy a meter en el fango... Resulta que me llama un equipo y me dice que si he denunciado no puedo firmar con ellos porque los presidentes del grupo X de Tercera división dicen que el jugador que denuncie y reclame su dinero no puede jugar en algunos equipos del grupo X".

Ha recibido respuestas de todo tipo y son muchos los jugadores , entre los que se encuentra su excompañero en la Villa Jorge Herrero, que le han animado a seguir adelante y desvelar lo sucedido.

"Increíble antes de conformaban siendo unos sinvergüenzas individualmente", dice el veterano centrocampista. "Ahora crean una asociación de sinvergüenzas, en la que te van a ofrecer un contrato pero si no lo cumplen y reclamas tus derechos no podrás encontrar trabajo por represalias. Afe, Proliga ¿qué ocurre?

En declaraciones a La Jugada de Canal Sur Radio, el jugador del equipo de la Villa afirma: "Hace dos semanas aproximadamente se puso en contacto conmigo un equipo del Grupo X de Tercera con el interés de que ambas partes lleguemos a un acuerdo y formalicemos un contrato para la próxima temporada".

"En la primera charla que mantuvimos no hubo acuerdo y les comenté que iba a pensarlo", añade: "Les llamé al cabo de unos días, acercamos posturas y antes terminar la conversación les volví a decir que me lo iba a pensar y que en unos días les daría la respuesta definitiva después de analizarlo todo mejor".

Su sorpresa llegó cuando "antes de finalizar la conversación, el interlocutor me dice que el presidente del club me quiere hacer alguna preguntas y quiere saber cómo he terminado con mi anterior club, a lo que le respondo que he terminado de forma normal, cordial, pero que en el tema económico no hemos conseguido llegar a un acuerdo. Ellos me ofrecían una cosa y yo reclamo otra totalmente diferente y que mi intención es denunciar".

"A eso me responde el presidente del club que intente llegar a un acuerdo o que termine bien con el club en el que estaba anteriormente [es decir la Unión Deportiva Los Barrios] porque varios presidentes del Grupo X o varios presidentes, no sé exactamente decir los que son ni nada, se habían puesto de acuerdo para no firmar al futbolista que no llegara a un acuerdo, reclamara todo el dinero o denunciara", insiste.

Tano recalca: "Mi respuesta par eso fue que no entendía ese acuerdo y que no sabía si era legal ese acuerdo. Finalizó la conversación, le comenté que hablaríamos más adelante y me quedé bastante sorprendido con la situación que había vivido porque hasta ahora, en todo el tiempo que llevo jugando entre Segunda B y Tercera, nunca me había pasado algo por el estilo y nunca había tenido problemas con este tipo de situaciones porque cada uno reclama lo que tiene firmado y lo que ha vivido".

"Es mi experiencia y quería hacerla pública para que todo el mundo lo supiera", finaliza.