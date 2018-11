Marc Márquez liderará los entrenamientos oficiales en Jerez

Con los tres títulos del Mundial de MotoGP decididos, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana echará el telón a la temporada 2018 y abrirá acto seguido la pretemporada 2019 con los entrenamientos oficiales en el circuito de Cheste, en los que los equipos comenzarán a probar las nuevas motos para la temporada siguiente. Estos entrenamientos tendrán su continuación en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto los días 28 y 29 de noviembre.

En efecto, el trazado jerezano acogerá durante esos dos días a los equipos de la máxima categoría del Mundial, con el significativo cambio del paso de Jorge Lorenzo de Ducati a Honda Repsol para ser compañero de box de Marc Márquez. La firma italiana confirmó hace unas semanas que permitiría al balear rodar con la Honda en los entrenamientos oficiales de Cheste, y también lo podrá hacer en Jerez aunque con ciertas restricciones, como no hacer declaraciones comparando ambas monturas. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, ya explicó el pasado agosto que no había "ningún motivo para no dejarle probar con su nuevo equipo", en referencia a Honda.

La de Lorenzo no será la única novedad, ya que la temporada 2019 también ha deparado el fichaje de Johann Zarco por KTM, estructura a la que se unirá Dani Pedrosa como piloto probador, tras anunciar su retirada de la competición. Al contrario del balear, que empezó a ganar carreras tras anunciarse su marcha de Ducati, el rendimiento del francés ha caído en picado desde que se anunciara, precisamente en Jerez, su fichaje por KTM.

La entrada al Circuito para asistir a estos entrenamientos oficiales es gratuita y los aficionados podrán ocupan la Tribuna X1 del trazado.