Marina García, elegida mejor deportista jerezana

La gimnasta del Club de Gimnasia Rítmica Jerez Marina García García ha sido elegida mejor deportista de la temporada 2017 en el transcurso de la II Gala del Deporte que se ha celebrado en el Teatro Villamarta. La jerezana tiene entre sus logros el campeonato de España en categoría juvenil en el pasado Nacional Base Individual celebrado en Guadalajara y, previamente, fue campeona de Andalucía en el torneo celebrado en San José de la Rinconada (Sevilla). Marina García se impuso en la votación del jurado al atleta Rafa Mateos, exjugador del Xerez CD, y a la nadadora Alba Gómez.

Los ganadores de las otras categorías premiadas han sido: la jugadora de pádel Magdalena Pérez Marín (Deportista Promesa); el piloto de automovilismo Amador Jaén (Trayectoria Deportiva); el Club Ciclista Mountain Bike Jerez (Gestión Deportiva); el atleta del Maratón Jerez Humberto David Otero Fernández (Valores Humanos); y DKV Seguros (Apoyo al Deporte).

La gala, dirigida por el periodista jerezano Paco Molero, comenzó con un primer vídeo introductorio, a lo que siguió un sentido homenaje a los jerezanos que han tenido el honor de representar a España en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La alcaldesa y el Secretario General para el Deporte de la Junta, Antonio Fernández, entregaron una escultura-trofeo en la que aparece un racimo de uvas y los aros olímpicos en reconocimiento de su compromiso y por encarnar los valores más nobles del deporte en las Olimpiadas. Uno a uno fueron subiendo a las tablas del Villamarta Rafael Soto, Ignacio Rambla, Conchi Badillo (llegada horas antes de Nueva York), Chema Rodríguez, Pablo Zarzuela (al que recogieron un par de horas antes en Sevilla tras viajar desde Madrid), José Luis Hermosín, Juan Miguel Zarzuela, y familiares de Mercedes Chilla y Claudio Castilla, que no pudieron acudir a la gala, así como la hija del recordado Manuel Jiménez Taravilla, primer olímpico jerezano. No pudo asistir a la gala Kiko Narváez, quien no obstante dejó como recuerdo la medalla de oro que consiguió con la selección de fútbol en Barcelona’92. El mayor aplauso de la noche, no obstante, se lo llevó el pequeño Aitor Palomeque, jugador de fútbol base que sufrió un accidente el pasado verano y al que tuvieron que cortar parte de una pierna. La alcaldesa le colgó la medalla de oro de Kiko aunque luego le recordó que "hay que devolverla".

La II Gala del Deporte contó también con las exhibiciones del Club de Gimnasia Rítmica de Jerez y de la Escuela Municipal de Kárate.