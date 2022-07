Mario Mena, campeón de España sub-20 de los 200 metros

Mario Mena se ha proclamado este domingo campeón de España de los 200 metros en categoría sub-20 durante el Campeonato de España que se ha disputado en el Complejo Deportivo Ciudad del Deporte y Ocio de Torrent (Valencia) con un crono de 21.21, igualando su mejor marca personal y quedándose a dos centésimas del récord de Andalucía.

El atleta jerezano del Go Fit Athletics se ha impuesto en la final a Álvaro Rodríguez, del Cuevas de Nerja, y a Roi Martínez, del RC Celta con un crono de 21.21 que le habría valido para estar en el Mundial sub-20 que se disputa en la ciudad colombiana de Cali dentro de tres semanas, ya que la mínima que establece World Athletics es 21.40, pero la Federación Española la bajó para sus atletas hasta 20.88. Jaime Sancho, compañero del jerezano en el Go Fit Athletics, ha sido el único en lograrla con un tiempo de 20.83 en una de las semifinales, aunque no participó en la finalísima al sentir molestias en un isquio.

Mario Mena partía en la final por la calle 5 como principal favorito tras la ausencia de Sancho. El jerezano realizó una buena salida y se colocó al frente de la carrera llegando al último hectómetro con una ligera ventaja sobre Álvaro Rodríguez, que intentó colocarse a su altura en los últimos 60 metros, pero Mena no aflojó y ganaba con solvencia, proclamándose campeón de España con una marca de 21.21 conseguida con el factor viento en contra (-1 metros por segundo).

Aunque la mínima para el Mundial es de 21.40, la Federación Española la rebajó a 20.88

En la jornada del sábado, Mario Mena participaba en la cuarta serie, en la que se imponía con un tiempo de 21.61 a Roi Martínez y a Arnau Gómez, pasando a la semifinal.

Este domingo, el atleta jerezano tomaba parte en una primera semifinal de muchísimo nivel en la que se imponía Jaime Sancho batiendo el récord del campeonato, acabando el jerezano segundo con 21.51, tiempo que logró rebajar en tres décimas en la final.

Relevos 4x100

El atleta jerezano participó con su equipo en la final del 4x100 relevos, carrera en la que el Go Fit Athletics se tuvo que conformar con la medalla de bronce con un crono de 42.51. El triunfo fue para el equipo andaluz Cuevas de Nerja con un tiempo de 41.75 mientras que la segunda posición fue para el Valencia Club Atletismo, con 42.38.

La Federación Española de Atletismo publica el martes la lista con los atletas que estarán en el Mundial de Cali del 1 al 6 de agosto, donde el jerezano tiene esperanzas de estar en la prueba de relevos con el equipo español. Mena ya participó con España en el Meeting Iberoamericano de Huelva, donde el equipo español batía el récord de España dejándolo en 39.42.