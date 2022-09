Marta Moreno, recibida por la alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, sigue recibiendo durante estas últimas semanas a los deportistas jerezanos más destacados del año, aquellos que han sumado importantes logros durante la temporada. En esta ocasión, acompañada por el delegado de Deportes y Medio Rural, Jesús Alba, ha recibido a la atleta del Club de Atletismo Beiman Chapín Jerez Marta Moreno, que a sus 18 años es la atleta que históricamente a su edad más títulos ha acumulado en su trayectoria, con un total de 17 campeonatos.

La alcaldesa ha felicitado a Marta Moreno "por su mentalidad ganadora, por su constante afán de superación y por seguir cumpliendo sus sueños, haciendo historia para el deporte de Jerez" y la ha animado a seguir en la misma línea de progreso, al tiempo que ha dado la enhorabuena a su club y también a su familia.

Por su parte, Marta Moreno ha agradecido a la alcaldesa "esta nueva recepción y el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para que Jerez cuente con unas pistas de atletismo de calidad tanto en el Estadio Chapín como en las Pistas Mercedes Chilla para que podamos seguir trabajando en mejorar nuestras marcas y objetivos".

La temporada 2021-2022 ha sido sobresaliente en la trayectoria de Marta Moreno, al haberse proclamado en marzo pasado subcampeona de España en Pista Cubierta, en Antequera, hecho que le proporcionó la Beca de Alto Rendimiento. En cuanto a los títulos autonómicos cabe resaltar que en febrero fue vencedora del Sub 23 y Sub 20 en salto de altura, su especialidad, y en julio, vencedora del Sub 20 y el Absoluto.

El objetivo para la próxima temporada es participar en el Campeonato de Europa, que se celebrará en Cluj (Rumanía), centrando su preparación en tal cita, así como la reedición de los éxitos tanto a nivel nacional como autonómico.