"Que te metan cinco goles duele mucho"

Jesús Mendoza, entrenador del CD Guadalcacín, estaba resignado tras el 1-5 ante el Ceuta en el Fernández Marchán.

–¿Que valoración y análisis hace del partido?

–El partido empezó bien, no empezó nada mal, el equipo trabajando bastante bien y un error puntual, cuando le dejamos girarse, darse la vuelta, cuando hay que intentar echar el balón fuera y con poquito que ellos han hecho en el primer tiempo han sacado bastante. Nosotros nos rehicimos con el empate pero antes del descanso, como la semana pasada, nos ha hecho mucho daño ese gol. Lástima también del penalti en el segundo tiempo porque nos hubiese metido mucho más en el partido pero bueno, ya se sabe que el Ceuta tiene mucha calidad, mucho oficio, es un equipo que va a estar peleando por estar arriba y nosotros a seguir sufriendo. Es una pena ver el vestuario de esta manera pero les he dicho a los jugadores que cabeza alta y a seguir trabajando, no queda otra. La verdad es que ves la limitaciones con las que contamos y luego termina el partido de esta manera ves la cara de los jugadores hace que estés bastante fastidiado pero tienen que ir con la cabeza alta, han dado lo máximo, como en los entrenamientos, y no les puedo decir nada.

–Los errores se pagan caro, y más ante un equipo con el potencial que tiene el Ceuta...

–Claro, también la inexperiencia de los chavales jóvenes. Bueno, que al menos les sirva para aprender, para madurar, tampoco hay que señalar a nadie. Yo les digo a ellos que hay que corregir los errores pero sin señalar a nadie. Estoy contento con los chavales pero perder así también duele mucho, que te metan cinco goles... Pero es lo que hay, a seguir trabajando y cabeza arriba.