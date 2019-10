El Guadalcacín ha caído derrotado en Aroche ante un rival que ha sumado su primer triunfo de la temporada como local. Los jerezanos afrontaron el partido tras un largo desplazamiento, madrugón incluido. Los de Diego Galiano salieron descolocados y no se sintieron a gusto en ningún momento del partido. Los locales, en cambio, fueron a por todas buscando salir de los puestos de descenso y darles a los suyos la primera victoria en casa, ante nada más y nada menos que cuatrocientos espectadores que acudieron al Nuevo San Mamés.

El balón tuvo dueño claro, y con él el fútbol. El Guada a duras penas rozó el esférico en una primera mitad floja en cuanto a ocasiones claras pero dura la presión del Aroche. Tras varios intentos desbaratados por la zaga guadalcaciceña, el equipo local estrenó el marcador a pocos minutos del descanso por mediación de Vázquez con un disparo ajustado al palo izquierdo. Y con el 1-0 en el electrónico, llegó la media parte.

A los seis minutos de la segunda mitad, el Aroche logró aumentar la ventaja gracias a Antonio Jesús. El atacante onubense logró pillar desprevenida a la defensa visitante cuando aún no se habían activado tras el descanso. Pero sí reaccionó rápido Selu Olmo, que pudo rematar un centro botado por Pablo Gil apenas dos minutos más tarde. El gol dio esperanzas a los guadalcaciceños, que veían cómo apenas en dos minutos recuperaban un partido que se les acababa de escapar. Los de Diego Galiano empezaron a apretar buscando el empate, pero los onubenses pensaron lo mismo.

En un sube y baja constante, con ambos conjuntos buscando el despiste en las contras para encontrar su oportunidad, Roberto Sáez firmó el 3-1 definitivo en el minuto 70 de partido, quitándole todas las esperanzas a los visitantes y devolviendo la firmeza en el juego a los suyos. Los veinte minutos restantes fueron para el Aorche durmiendo el juego y haciendo pasar las agujas del reloj ante un Guadalcacín que no supo reaccionar a pesar del tiempo restante.

Enfado del entrenador

Diego Galiano, técnico del Guadalcacín, no estaba nada contento con el partido que su equipo realizó en el Nuevo San Mamés de Aroche. Al entrenador guadalcacileño le bastó contestar a una única pregunta para decir claramente lo que le pareció el partido de los suyos en terreno onubense: “Valoración (del partido) no podemos hacer ninguna, porque no hemos estado en el partido en ningún momento, no hemos competido al nivel que requería el partido, no ha habido actitud, no ha habido juego, no ha habido nada. Cuando el equipo no está bien en tema de actitud se ve lo que hemos hecho hoy, hemos dado una pobre imagen y un mal partido. En ningún momento hemos inquietado al rival. Espero que sea un día malo que lo puede tener cualquiera. A seguir trabajando, que queda mucho todavía”.