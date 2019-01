El nuevo asfalto del Circuito aprueba con nota alta

El nuevo asfalto del Circuito de Jerez pasó ayer el primer examen durante la jornada inaugural de los entrenamientos de Superbike y Supersport que concluyen hoy en el trazado jerezano. El cuádruple campeón del mundo, Jonathan Rea, dio el visto bueno a la pista -hay que recordar que fue el primero el levantar la voz de alarma del mal estado de algunas zonas a los pocos meses del reasfaltado que se llevó a cabo en 2017- y destacó de ella el buen 'grip' (adherencia) que tiene y lo bien que se comporta su Kawasaki en las frenadas. Para el norirlandés, el nuevo asfalto está "superbien y estoy disfrutando de los entrenos". Si acaso, advirtió algo de 'chatering' (efecto rebote) en la curva 8 del Circuito (Aspar).

Del mismo sentir positivo del británico son pilotos como Álvaro Bautista, Jordi Torres o Ana Carrasco -que fue la primera en estrenar las características de la nueva pista antes del inicio del test oficial-. Todos coincidían en que la nueva capa de rodadura es bastante buena aunque aún sin la adherencia que irá cogiendo conforme vayan rodando los pilotos con sus monturas.

De este modo, y tras el primer día de ensayos, la valoración general de los equipos a este nuevo asfalto del Circuito de Jerez ha sido muy positiva. Consideran que para ser nuevo, el comportamiento es muy bueno. De todos modos, será en la segunda jornada de test durante el día de hoy cuando se haga un análisis más exhaustivo, pues se esperan temperaturas más altas durante las horas centrales del día y, por lo tanto, los pilotos rodarán más rápido al contar con mejores condiciones.

Los comentarios más extendidos en el trazado andaluz son de que el betún usado en esta ocasión ha permitido un asfalto más compacto, evitando que el chino aflore. También hay que destacar que este reasfaltado no ha sido completo, al haberse estimado que en algunas zonas no era necesario, pero en principio parece que las juntas de ambas pistas han quedado correctamente. En concreto no se ha asfaltado de nuevo a partir de la salida de la curva Michelin hasta a la mitad de la segunda recta, justo antes de llegar a la nueva curva de Dani Pedrosa y desde la salida de Peluqui hasta Crivillé y Ferrari son también asfalto antiguo.