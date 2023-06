Óscar Jiménez, exjugador del Xerez CD, deja el Antoniano y apunta al Córdoba B

El delantero Óscar Jiménez, que militó en el Xerez CD en la campaña 21/22, se marcha del Atlético Antoniano, con el que ha ascendido a Segunda RFEF y del que fue su máximo goleador con 13 tantos en una temporada en la que los lebrijanos, de la mano del jerezano Diego Galiano, han sido campeones del Grupo X de Tercera RFEF, obtenido el ascenso y clasificado para la Copa del Rey.

El punta de Barbate ha decidido aparcar su aventura en Lebrija, según ha anunciado el Atlético Antoniano este miércoles y todo apunta a que pone rumbo a la capital de Córdoba para formar parte del filial que entrena Diego Caro, conjunto que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda RFEF tras perder en el partido final contra el filial del Getafe.

Óscar se dio a conocer hace tres temporadas en el CD Guadalcacín precisamente de la mano de Galiano. A sus 19 años, el delantero realizó una grandísima temporada en el club azulón, que estuvo a punto de jugar por el ascenso a Tercera RFEF. Aquella campaña, Óscar anotaba 13 goles, tuvo varios ofrecimientos de superior categoría y finalmente se decidía por el Xerez CD.

En las filas del Deportivo no tuvo excesiva suerte y no estuvo acertado de cara a gol. Tan sólo anotó 4 tantos en una temporada en la que estuvo al principio a la sombra de Rubén Jurado. Con la marcha del ariete al Decano, gozó de más minutos, y aunque se caracterizó por ser un futbolista muy generoso en el esfuerzo, el gol no lo acompañó.

De esta forma, y pese a las reticencias del XCD para dejarlo marchar, Óscar probó fortuna en el Antoniano reclamado por el técnico que le sacó todo el potencial un año antes en el Guadalcacín. En Lebrija se reencontró consigo mismo hasta el punto de ser uno de los jugadores más determinantes del Antoniano, anotando 13 goles, 1 de penalti y acabando con uno más que Ángel, aunque el lateral izquierdo anotó seis desde los 11 metros. Ahora pone rumbo al Córdoba para afrontar nuevos retos.