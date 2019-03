Pablo Abuín, nuevo portero del Jerez Industrial

El Jerez Industrial ya tiene nuevo portero. Se trata de Pablo Abuín, guardameta que procede del Atlético San José de la Segunda Andaluza, club por el que ha tenido un paso efímero bajo las órdenes de Javi Alvarado, ya que comenzó la temporada en la UD Roteña de la División de Honor. Con la llegada de Abuín acaba la búsqueda de portero tras la marcha hace unos días de Fabio. Tan sólo falta la confirmación oficial del club industrialista.

Con el cuadro rojillo, Abuín disputó un total de 13 encuentros, estando convocado en otros cinco en los que se quedó en el banquillo. Hace un mes, el meta recaló en el Atlético San José, con el que ha disputado tres partidos partiendo desde el equipo titular.

El propio jugador utilizaba su perfil social de Facebook para despedirse del San José y anunciar su llegada al Jerez Industrial: "Dar las gracias a Javi Alvarado por su confianza y cariño. No ha sido una decisión fácil, han sido tres partidos en los que me he sentido muy cómodo y querido por la afición del San José. Me voy con un gran sabor de boca en mi último partido consiguiendo los tres puntos. Seguro que conseguiréis el objetivo de la permanencia. A partir de ahora, a luchar por el Jerez Industrial".

Además de Roteña y Atlético San José, Pablo Abuín también ha jugado en el Estella, Villamartín y Nueva Jarilla.