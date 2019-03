El Jerez Industrial busca portero tras la marcha de Fabio del club blanquiazul. El meta no estuvo el pasado domingo en San Fernando en el partido contra el Bazán ni tampoco la semana anterior contra el Tesorillo, abandonando el campo de La Juventud minutos antes del inicio del partido molesto por verse fuera del once inicial tras haber sido titular en El Torno. Fabio asegura que al técnico Juan Luis Aguilocho le recomendaron que alineara a Adri, afirmación que el técnico ha desmentido.

En efecto, Fabio relata su salida del club: "Hay gente de la directiva que me ha defraudado y no me refiero al presidente, a quien he deseado toda la suerte. Hay directivos que deciden quién juega y quién no, escuché cosas (antes del partido contra el Tesorillo) y es verdad que hice mal las cosas porque dejé al equipo tirado. En ese momento reaccioné así, me fui y dije que no volvía más".

Fabio "Reconozco que actué mal yéndome antes del partido contra el Tesorillo porque dejé al equipo tirado"

El jugador apunta que "he descuidado un poco el trabajo, mi familia y mi gente por entrenar y no han valorado todo eso porque le he dado prioridad a los entrenamientos. Me doy cuenta de que me he equivocado".

Por su parte, Juan Luis Aguilocho asegura que no ha habido ninguna injerencia en cuanto a la confección de las alineaciones: "Quien me conoce sabe que no soy un pelele, tengo mi personalidad, soy un entrenador al que le gusta conocer la opinión de mi cuerpo técnico, pero una cosa es que yo pida una opinión y otra dejarme manejar, la última palabra siempre la tengo yo".

Aguilocho "Fue una falta de respeto a los compañeros, le he dicho al presidente que no me parecería bien que volviera"

Aguilocho relata también lo que ocurrió el día del Tesorillo: "En las dos semanas que ha estado conmigo no ha habido ningún problema. Cuando me dice que se va antes del partido creía que se trataba de una broma. Fabio jugó titular en El Torno porque creí que era lo más conveniente para ese partido y contra el Tesorillo opté por Adri. Yo acabo de llegar al club, pero según me dicen no es la primera vez que sucede algo así con Fabio. Me pareció una falta demasiado grave y una falta de respeto con los compañeros. Le he dicho al presidente que no me parecería bien que volviera".

El Jerez Industrial quiere cerrar la llegada del nuevo portero entre el miércoles y el jueves para que pueda estar disponible el domingo en el partido contra el Balón, el líder de la Primera Andaluza.