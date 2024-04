Pablo Llamas se despide con la cabeza alta del Madrid Open

Pablo Llamas ha dado un paso más en su carrera, aunque no ha tenido suerte en la primera ronda del Mutua Madrid Open. El jerezano ha caído con la cabeza muy alta ante Lukas Klein por 6/1, 4/6 y 7/6 (7-4) en un partido intenso, que se resolvió en el 'tie-break', que duró y que se pudo decantar de cualquier lado.

Llamas, de 21 años y 146 ATP, accedió al cuadro final tras dejar atrás en la previa al francés Quentin Halys (6/2, 6/4) y luego al argentino Federico Coria por un doble 7/5. Pero, los nervios del estreno en un Masters 1000 le pasaron factura en el primer set ante el jugador eslovaco, 120 ATP, y cedió de forma contundente. 6/1 en apenas 24 minutos.

Pero el jerezano es de los que no se rinden y de los que no se dan por vencido tan fácilmente y, a pesar de sus problemas en el muslo -lució un aparatoso vendaje-, se repuso en la segunda manga. Estuvo más centrado, se agarró a la pista, dio un paso al frente, arriesgó, se colocó 3-4 y ya no dejó escapar la oportunidad de cerrar el set por 4/6 tras romper el servicio a su adversario en 49 minutos.

El tercer set se presentaba emocionante y así fue. Llamas ya no tenía los nervios del principio y se mostraba efectivo. Se colocó 1/3 arriba y no dejaba pensar a su rival, que tiró de su mayor experiencia para empatar a cuatro. La igualdad era máxima y se puso con un break arriba (4/5). Klein le volvió a romper el servicio y forzó el 'tie-break'. En la muerte súbita, Llamas logró un 0-2, pero el eslovaco estaba firme y volteó el marcador. Tras anotar el 4/3, el jerezano ya apenas tuvo opciones y sucumbió tras una hora de lucha.

Llamas se despidió de la pista número 3 de la Caja Mágica con una gran ovación por parte de un público que estuvo siempre con él, que reconocía su esfuerzo y su progresión. Llegó a la fase previa del torneo a última hora por la baja por fiebre de Cristian Garín y se ha marchado demostrando que tiene un futuro esperanzador.