Pablo Llamas: "El triunfo en Murcia me había dado muchísima confianza, es una pena tener que parar"

El jerezano Pablo Llamas, tenista de la Academia de David Ferrer, se encuentra en Jerez junto a su familia y su novia tras lograr viajar el pasado sábado desde Valencia y a la espera de saber cuándo podrá regresar a Jávea para seguir con sus entrenamientos.

Reciente ganador del Challenge de Murcia, en el que consiguió su primer título ATP, Pablo Llamas asume que la temporada, o al menos la primera mitad de ella, está prácticamente perdida: "Se han suspendido todos los torneos de marzo, abril y mitad de mayo, al menos seis u ocho en los que iba a participar".

El problema para el jerezano es que las restricciones para salir a la calle le van a impedir entrenar: "No podemos salir a la calle, ya lo sabemos. Incluso aunque pudiera, aquí en Jerez todas las instalaciones están cerradas. Lo único que puedo hacer es subir a la azotea y hacer algo de físico, pero de tenis, cero".

Hay jugadores de otros países aún sin tantas restricciones que pueden seguir entrenando. "Cuando el estado de alarme acabe, yo voy a tener que volver a ponerme a punto. Si esto pasa y en mayo o junio podemos volver a competir, yo no voy a estar al cien por cien porque hasta entonces no voy a poder entrenar", se lamenta.

Y es que tras comenzar la temporada en el Campeonato de España sub-23, en la que obtuvo una invitación, participó en el Futures de Manacor y posteriormente en Túnez. En Paguera (Mallorca) alcanzó los cuartos de final y finalmente en Murcia se alzó con el triunfo venciendo en la final al argentino Pedro Cachín tras deshacerse en semifinales de Eduard Esteve, en cuartos de Gerard Granollers y en segunda ronda de Nico Álvarez, que meses atrás le había ganado en la final española del Red-Bull Next Gen Open. Este triunfo le aupó al número 682 del ránking ITF y al 935 de la ATP a sus tan sólo 17 años: "Sentía que iba de menos a más y es una pena que ahora haya tenido que parar. Ojalá esto pase lo antes posible. El triunfo en Murcia, después de unas semanas no tan fáciles, me había dado muchísima confianza para afrontar los siguientes torneos", apunta.

Llamas pudo volver el pasado sábado a casa: "Hacía más de tres meses que no veía a mis padres y le pregunté a mi entrenador si podía tener unos días. Pero me dijo que no porque ahora teníamos un par de torneos más. Como se acabaron suspendiendo, me comentó que era el momento de bajar".

Así que rumbo a Jerez: "Salí de Valencia a Madrid en tren y de Madrid a Jerez. Ver a tanta gente con mascarillas la verdad es que impone y te das cuenta del calado y la importancia de este virus. En un momento dado estornudé y la gente empezó a mirar mal".

Y qué hace una promesa del tenis nacional confinado en casa y sin poder salir: "Bueno, tengo una mascota y puedo sacarla, pero es verdad que las horas se hacen interminables. Yo soy muy casero, pero llevo aquí cuatro días encerrado y ya no aguanto más (risas). Qué le vamos a hacer. Hay que concienciarse y quedarse en casa para que esto pase lo antes posible. Mucho Netflix y la play". ¿Juegos de tenis? "No, son muy malos. Fornite", apunta.

Y en cuanto al futuro, este año -si el coronavirus lo permite- "quiero centrarme en los Futures para ir cogiendo puntos, que al final son los que me van a posicionar para otros torneos. Estoy clasificado para ir otra vez a Roland Garros pero a Wimbledon y al Abierto de Estados Unidos no volveré. Ya fui el año pasado y viví la experiencia. Ahora me quiero centrar en estos otros torneos". Si el dichoso coronavirus lo permite...