"El juego es mejorable pero ahora mismo lo importante son las victorias"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, se mostró "contentísimo por la victoria" de su equipo ante el Alcalá del Valle aunque reconoció que el partido no fue bueno. "Lo importante ahora mismo son las victorias. El juego es mejorable, pero ahora mismo que no tenemos red ninguna y tenemos que sacar los puntos de tres en tres", señaló el míster lebrijano.

Y es que pese al 3-1 -con triplete de Pascu-, al cuadro industrialista le costó muchísimo cerrar el encuentro. "Hemos ganado y la asignatura pendiente de ganar este tipo de partidos la hemos aprobado pero hubo muchos nervios. Después del 1-0 fuimos mal a por el segundo, los puntas tuvieron poca movilidad, pocos balones a la espalda de los centrales de ellos, que estaban pasándolo mal en los primeros minutos. Empezamos a tocar lento, sin traspasar las líneas, el rival se coloca, y nos cuesta trabajo. Si marcamos el segundo pronto, el partido hubiera sido de más goles, pero estamos un poco nerviosos en ese aspecto, es que no tenemos red, lo hemos hecho todos tan mal en los primeros compases de la liga que ese déficit de puntos nos lleva a estar más presionados", admitió.

"Pascu tenía en la cabeza lo mal que lo hizo con el codazo que le dio a aquel chico y dejó al equipo tirado. Los goles les van a venir fenomenal".

Al técnico no le gustó el juego de su equipo porque "no hicimos lo que entrenamos durante la semana", reconociendo que "con la gente que tenemos arriba no podemos tener el balón tan alejado de ellos". "De todas maneras, y se lo dije en el descanso, la gente de arriba se estaban tocando un poco la pirindola, en muchos momentos no les llegaban los balones por sus movimientos".

Con el 2-0 y el partido casi sentenciado, Adri cometió un absurdo penalti que metió de nuevo en el partido al Alcalá. Así lo vio Paco Cala: "No se puede tirar ahí en la vida, le haya dado, no le haya dado... en el momento que el contrario nota contacto se tira y el árbitro pita. La pelota iba alejándose del área, había varios futbolistas nuestros cubriendo, no había ningún motivo para ir ahí. Ha reconocido el fallo".

"Lo hemos hecho todos tan mal en los primeros compases de la liga que ese déficit de puntos nos lleva a estar más presionados"

El protagonista del encuentro fue Pascu, autor de los tres goles. "Le va a venir sensacional", dice Cala. "Estas cinco de semanas han sido totalmente distintas a lo que ha hecho anteriormente. Tenía en la cabeza lo mal que lo hizo con el codazo que le dio a aquel chico y dejó al equipo tirado. La directiva reaccionó muy bien firmando jugadores que nos han dado cosas... Él ha visto todo eso, la competencia que hay, y ahora mismo tiene que currar así. Nos ha venido de maravilla y a él también le va a venir de escándalo".

Domingo cayó lesionado, aunque Cala cree que no será mucho y elogió el partido de la defensa: "Pasamos a Vega al lateral y lo hizo muy, dio el pase del tercer gol. Güiza está en un buen momento y a Selu lo hemos reconvertido al lateral izquierdo y lo está haciendo de maravilla. No estaban Manolo y Dani pero creo que con lo que tenemos podemos ir tirando". Por otro lado, del 'overbooking' en el ataque apuntó que "es fantástico. Que pueda rotar y picar a los jugadores es gloria y lo mismo pasa con la gente de banda, todo esto nos va a servir para crecer".

"Contra el Algeciras B va a ser muy complicado, allí nos dieron un repaso"

El próximo fin de semana, de nuevo en casa para recibir al Algeciras B. Cala desde ya advierte: "Vamos a ir partido a partido y hay que centrarse en el siguiente, que va a ser muy complicado ante un rival que viene muy bien y que allí nos dio un repaso. Como los dejemos sueltos nos van a buscar un disgusto. Contra el Alcalá hemos recuperado dos puntos que se nos fueron allí y la semana que viene hay que recuperar tres. No podemos fallar".