Paco Peña explica sus motivos para dimitir en el CD Rota

Paco Peña ya no es entrenador del CD Rota. El técnico jerezano presentó de manera irrevocable la dimisión este miércoles a la directiva verderona y de momento se hace cargo del equipo Germán González, su segundo hasta la fecha.

Sorprende el paso que ha dado el técnico jerezano porque el equipo está con 19 puntos y con cuatro por encima del descenso de categoría. Sin embargo, se han ido sucediendo varios hechos en cascada desde el principio de la temporada que han provocado esta drástica decisión.

El vaso que ha colmado la paciencia de Paco Peña ha sido la marcha de Zequi Díaz al Ciudad de Lucena. El jugador, máximo goleador del equipo pese a no ser delantero, se ha marchado con la carta de libertad, mermando aún más una plantilla cogida con alfileres, corta y en la que varios futbolistas han tenido que jugar en posiciones que no son las suyas.

Sin querer entrar en polémicas que resultarían estériles, Paco Peña señala que toma esta determinación porque "faltan jugadores en la plantilla, una plantilla que no se ha hecho del todo a lo que yo creía que se iba a hacer. La categoría es muy difícil como para tener solamente a 18 jugadores y no querer firmar un delantero" tras la salida de Zequi, apunta.

El ya exentrenador verderón rompió una lanza en defensa de su plantilla: "Les estoy enormemente agradecido porque han dado el doscientos por cien, no tengo ninguna queja porque han dado todo lo que podían y más, pero una plantilla tan corta en una categoría tan fuerte es inviable para poder competir en condiciones”.

Las cosas ya venían torcidas desde verano: "Nuestra pretemporada fue los primeros partido de liga porque en las dos últimas semanas no pudimos jugar partidos amistosos. Perdimos los tres primeros partidos, pero luego el equipo fue remontando cuando físicamente cogimos el tono y creo que podemos decir que nuestra primera vuelta ha sido buena".

De hecho, en la jornada 12 el equipo roteño era séptimo con 16 puntos, pero una plantilla tan corta ha terminado por pasar factura: "Se nos han lesionado dos o tres jugadores porque no había repuestos, los tuvimos que exprimir y a los chavales de la cantera no se les puede exigir una responsabilidad tan grande en una categoría tan fuerte como es la Tercera”.

Para acabar, Peña afirma que "es muy duro que un entrenador tenga que irse para su casa, porque yo no me voy a ningún otro equipo, a mí lo que me gusta es entrenar, he dicho basta pero me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta".

Al CD Rota le queda ahora una segunda vuelta muy complicada en la que va a tener que recibir a los equipos de la zona alta de la tabla y jugarse la vida en casa de sus más directos rivales por la permanencia.