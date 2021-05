Pedro Garrido, un "gran industrialista y una persona excepcional"

Consternación en la familia del Jerez Industrial y en el fútbol jerezano por el fallecimiento de Pedro Garrido, presidente de la entidad blanquiazul. Todos los que le conocieron y trabajaron con él destacan su "amabilidad, educación, saber estar y amar al Jerez Industrial como nadie".

Javi Rivas, entrenador del cuadro industrialista, conoció la noticia "nada más salir del colegio y estoy en estado de shock, roto. No me lo creo, es muy fuerte. Anoche estuve hablando con él más de una hora y estuvimos haciendo planes sobre el partido del fin de semana, de la posibilidad de adelantarlo al sábado y de una comida que íbamos a celebrar si ganábamos y nos clasificábamos para la final. Era un chaval educado, exquisito, correcto, que se desvivía por su club... No encuentro palabras... La vida... El fútbol pasa a un segundo plano".

El técnico añade que "su entrega al club era tal que el sábado tenía que trabajar, lo adelantó todo para poder vernos y se presentó en Guadiaro en la segunda mitad. Se hizo un montón de kilómetros y hasta buscó dinero para un premio extra para los chavales".

Rivas apunta que "llevo poco tiempo en el club, pero sí el suficiente como para darme cuenta de lo mucho que lo quería la gente por su carácter. Estaba como un niño con zapatos nuevos con la situación del equipo y se nos ha ido muy joven. Es un palo muy duro, nos va costar asimilar".

Paco Narbona, expresidente del Jerez Industrial, es una de las personas que mejor le conocía y "no salgo de mi asombro. Estoy consternado. Era un chaval extraordinario, que sentía el industrialismo como pocos. No es justo que estas cosas sucedan".

El exmandatario blanquiazul recuerda que "cuando yo era presidente ya estaba conmigo y hablamos mucho de todo. Se encargaba de los abonos y de algunos pagos y facturas y era tan honesto que yo no tenía que mirar ninguna cuenta. Le recordaré siempre como un amigo y una persona excepcional. Es una gran pérdida".

Jesús Mendoza, actual técnico de la Roteña, también pasó por el club industrialista bajo su mandato. "Es un palo tremendo, es un horror a su edad. Era un hombre educado, entrañable, que siempre te daba su sitio, que te respetaba y que se desvivía por su club, lo amaba, era lo más importante. Le mando el pésame tanto a su familia como a todos los industrialistas y a sus amigos. Es una noticia triste para el mundo del fútbol en Jerez".

Paco Cala entrenó al Jerez Industrial una temporada y media y tras conocer la noticia estaba "en shock. Me ha llamado mi sobrino Juan (Cala, el jugador del Cádiz) para decírmelo y ya me he puesto en contacto con Fernando Moscoso. Pedro era un industrialista cien por cien, no lo había más industrialista que él, a lo mejor igual, pero más imposible. Manteníamos el contacto, vivimos una temporada y media muy intensa. Ahora mismo estoy escuchando audios suyos que tengo en el whatsapp porque es que no me lo creo".

Juanjo Durán ha estado casi dos campañas al frente del equipo y estaba bastante afectado por el fallecimiento del presidente: "Es una desgracia muy grande, un palo gordísimo. Pedro era una persona excelente, un gran industrialista, que se ha partido la cara por su club y es una pena que ahora que parece que el equipo va a luchar por el ascenso él no lo vaya a poder ver. Todo esto es una putada, te demuestra que hoy estás aquí y mañana en otro lado y que no le damos importancia a las cosas que de verdad importan".