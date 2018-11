Pedrosa leyenda ¿y curva en Jerez?

No es fácil decir adiós y, siendo un ídolo de masas, las despedidas hacen que el mal trago aumente su trascendencia emotiva. Dani Pedrosa disputa este fin de semana en Valencia el Gran Premio número 295 y último de su dilatada carrera deportiva. Cuando el domingo baje de la moto, hará efectiva la retirada. Con sólo 33 años, se marchará uno de los mejores pilotos de la historia y, como justo reconocimiento, acaba de recibir la distinción de leyenda de MotoGP, a la que muy probablemente se sumará también en breve el anuncio de una curva con su nombre en el Circuito de Jerez. Méritos ha hecho de sobra.

Hasta el nombramiento de Pedrosa, sólo dos pilotos de nuestro país, el mítico Ángel Nieto (12+1 campeón mundial) y Álex Crivillé (primer español que ganó un título de la cilindrada reina), formaban parte del exclusivo club de leyendas de MotoGP, integrado por 'sólo' 29 miembros. En un emotivo acto celebrado ayer en el trazado de Cheste, Dani Pedrosa recibió de manos del jefe del Mundial, Carmelo Ezpeleta, y del presidente de la FIM, Vito Ippolito, la medalla que le hace Leyenda. Curiosamente, la primera pregunta al ya piloto legendario no la realizó un periodista, sino su todavía compañero de equipo y siete veces campeón mundial, Marc Márquez: "¿Qué se siente al retirarse?" La respuesta de Pedrosa fue rotunda: "No crees que esto esté pasando". Después, ya ante la prensa, amplió detalles: "Que me siento realizado, sería una buena frase para describir esto. Diría que estoy orgulloso porque he superado barreras muy importantes. Me hubiera gustado no caerme tanto y no hacerme tanto daño, pero es parte del deporte y lo he tenido que vivir. Al final, lo mejor del ser humano es que recuerdas lo bueno. Pero es extraño saber que estoy ante mi última carrera".

DANI PEDROSA "Sólo me falta ver hecho realidad el sueño de una curva en Jerez"

Con tres títulos mundiales en las pequeñas categorías de 125 y 250, el campeón sin corona de MotoGP dejará de pilotar su inseparable Honda decorada con los colores de Repsol y pasará a ser probador de KTM, sin disputar más carreras. Conocido como el 'pequeño Samurai' (admira la cultura japonesa), Pedrosa se marchará con un brillante palmarés en el que destacan tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 31 victorias en carreras (54 totales entre las tres categorías que ha competido), 40 segundos puestos y 41 terceros, con 112 podios de 215 grandes premios disputados. A todo ello hay que unir sus 49 'poles' y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con más número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (232), seguido de Agostini (159). Curiosamente, Pedrosa se retirará este domingo 18 de noviembre de 2018 en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia donde ningún otro piloto ostenta mejores resultados: siete victorias –incluida la del año pasado–, doce podios, cinco pole position y siete vueltas rápidas. Ahí es nada."Después de ser reconocido Leyenda de MotoGP, sólo me falta ver hecho realidad el sueño de una curva en Jerez", señaló ayer Pedrosa. No en vano, Dani es el piloto que más podios consecutivos acapara en el trazado jerezano, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores en diez ocasiones ininterrumpidas. Su historial en esta pista cuenta con un total de 11 podios, diez de ellos en MotoGP y uno en 250cc, la última en 2017 y además con victoria, siendo cuatro el total de triunfos conseguidos en suelo andaluz (3 en MotoGP). Cuenta además con 4 'poles', 12 inmejorables posiciones en primera fila de parrilla de salida y tres vueltas rápidas.

Está claro que la ausencia del inconfundible número 26 se dejará sentir por mucho tiempo, pero quienes ya lo empiezan a notar de una forma especial y directa son los miembros de su familia. Para Basi Ramal, madre del piloto, Pedrosa decidió que dejaba de competir sin que nadie se lo impusiera: "Sólo intervino él. Fue duro admitirlo, pero también supuso una liberación, porque quienes lo queremos de verdad sabemos lo intensos que han sido estos 18 años de lucha sin descanso, de alegrías y dolor, de sacrifico sin límites. Sus estadísticas hablan por sí solas y no hay que olvidar las 38 lesiones importantes que ha tenido. De todos modos, aunque su cuerpo pequeño esté lleno de secuelas, aún es joven y tiene mucho que demostrar en los nuevos retos que asume. Sin duda, Dani merecía el título de MotoGP, no creo que haya nadie que discuta eso. Pero, siendo sincera, no le doy gran trascendencia. En mi corazón guardo con más cariño otras cosas, frases de la gente que desde hace años me repite sin cesar lo grande que es mi hijo. No se cansan de decirme que Dani es un ejemplo a seguir, un deportista íntegro, de gran nobleza. Ese sí que es el trofeo más valioso para una madre, más que sus tres títulos mundiales, o las innumerables victorias, subcampeonatos, podios, poles, vueltas rápidas, etc. Si tuviese un título más, sería de igual modo la leyenda viva que ya es”.Durante estos últimos años en el Mundial de MotoGP, Dani Pedrosa se ha 'refugiado' en un libro de Paulo Coelho, titulado 'Manual del Guerrero de la luz', en el que tal vez ha ido encontrando respuestas filosóficas a muchas de sus incógnitas y dilemas. Quizá el famoso escritor brasileño no conozca al genial piloto español, pero hay muchas coincidencias en esa obra que le retratan a la perfección y, entre otras, una metafórica reflexión que se antoja genuina para esta ocasión: "Un guerrero de la luz siempre tiene una segunda oportunidad en la vida. Como todos los demás hombres y mujeres, él no nació sabiendo manejar su espada y cometió muchas equivocaciones antes de descubrir su Leyenda Personal". Apoyado en esta pedagógica línea literaria, cerraré en clave poética el trascendental capítulo que a mi entender ha escrito el ya legendario Pedrosa para la historia del deporte:

Dani no se va, ni dice adiós,

sólo inicia otro camino.

Retirada sería abandono,

impropio del superviviente que es.

Pedrosa sólo abre otra ruta,

en el recorrido de su destino.



(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.