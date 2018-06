Pedrosa no aclara su futuro

La vida da muchas vueltas, no es una línea recta, está llena de curvas, subidas y bajadas. De ello puede dar buena cuenta Dani Pedrosa, que lleva desde los 17 años girando sin parar por todos los circuitos del mundo y, con 32 primaveras a sus espaldas, aún no tiene claro si a final de 2018 se retirará o bien dará por buena aquella famosa canción con moraleja incluida: "Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar".

Después de 13 temporadas en el Mundial de MotoGP con Honda, la marca japonesa ha decidido no renovar contrato al piloto de Castellar del Vallés y ha optado por fichar a Jorge Lorenzo, que una vez finalizada su relación con Ducati será compañero de Marc Márquez en el Mundial de 2019. Sin duda, esta noticia ha dejado a Pedrosa ante el dilema de retirarse o valorar las pocas alternativas que le quedan para seguir compitiendo.

Con el ánimo de aclarar ese porvenir, Dani compareció ayer ante los medios de comunicación en la jornada previa al Gran Premio de Catalunya. La expectación era elevada y muchos daban por hecho que Pedrosa anunciaría que colgará las botas y el casco a final de año. Se intuía una comparecencia con triste final. Pero, curiosamente, su primera frase surgió con sonrisa y cierta ironía: "Cuando gane el título no habrá ni la mitad de gente que hoy. Lo siento por los aquí congregados, porque me gustaría poder hablar más claro de mi futuro, pero no puedo hacerlo. Hay varias opciones, pero no puedo decir aún qué haré". Entre esas alternativas parece estar la de pilotar una Yamaha en un equipo satélite, pero nadie suelta prenda, de momento.

Los periodistas intentaron ampliar el discurso del que fuera campeón de 125cc (2003) y bicampeón de 250cc (2004 y 2005), pero sus respuestas giraban en la misma onda: "No están las cosas claras. Necesito un poco más de tiempo para decidir bien. Hay varias opciones. Son buenas. Antes de tomar una decisión precipitada, mejor tomarlo con calma. Todavía las cosas no están totalmente definidas. Me hubiera gustado por correr aquí más despejado y hacer el gran premio bien. En Mugello tuve un fin de semana muy difícil por parte técnico, pero también en este sentido. Espero aquí gestionarlo mejor. Me sabe mal que haya habido tanto lío para tan poca chicha. Espero que en los días después del gran premio pueda tener más información".

Pedrosa lleva disputados 318 grandes premios en su brillante carrera deportiva, 240 de ellos en MotoGP, siendo el tercer piloto de la historia con más número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (230), seguido de Agostini (159). Cuenta en su haber con tres subcampeonatos e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos en la máxima cilindrada, además de 31 victorias, 40 segundos puestos y 41 terceros. En general, las cifras del diminuto motociclista catalán son de récord, ocupando el segundo puesto tras Rossi en el ranking de pilotos con más podios de la historia en la máxima categoría (112, de 240 grandes premios disputados).

Saber que sólo le quedan 13 carreras para abandonar la marca Honda con la que ha competido 13 años, es un trago duro que Pedrosa va a tomarse con resignación: "Da pena. Son muchos años, hemos vivido muchas cosas juntos". Quién iba a decirle al piloto de Sabadell que Alberto Puig, con el que comenzó a competir y tantos éxitos logró durante años, fuese el director de equipo que le acaba de cerrar la puerta. Jorge Lorenzo, su sustituto en 2019, 'cantaba' una canción muy distinta ayer en los prolegómenos del Gran Premio de Cataluña: "Tuve el valor de llamar a Puig y hablar con el corazón, de piloto a piloto, y demostrarle la gran motivación que tenía por ser competitivo en el futuro en MotoGP". La alegría va por barios, girando como la vida…

( ) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.