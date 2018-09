Pedrosa opta a una curva en Jerez

Aunque en su horizonte está la retirada definitiva del próximo mes de noviembre en Valencia, Dani Pedrosa no dudó lo más mínimo al ser preguntado por dónde desearía tener una curva en su honor: “Uno de mis circuitos preferidos es Jerez. Ese sería para mí un sitio mágico en el que tener una curva con mi nombre”. Tal afirmación la realizó ayer el genial piloto español en la jornada previa al Gran Premio de Aragón, en la que Marc Márquez bautizó con su apellido la curva número 10 de Motorland.

No es la primera vez que el nombre de Pedrosa sale a relucir entre los favoritos para que uno de los virajes lleve su nombre en el trazado andaluz. De momento, por lo que a motociclismo se refiere, en Jerez tienen curvas: Nieto, Peluqui, Sito Pons, Aspar, Crivillé y Lorenzo, pero Dani Pedrosa ha hecho méritos sobrados para ser tenido muy en cuenta. No en vano, el Mundial de Motociclismo lleva disputándose en el Circuito de Jerez desde hace 32 años y, curiosamente, Pedrosa es el piloto que más podios consecutivos acapara en este trazado andaluz, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores en diez ocasiones ininterrumpidas. Su historial en esta pista cuenta con un total de 11 podios, siendo diez de ellos en MotoGP y uno en 250cc. la última en 2017 y además con victoria.

En general, las cifras del diminuto motociclista catalán son de récord, ocupando el tercer puesto en el ranking de pilotos con más podios de la historia en la máxima categoría (112, de 211 grandes premios disputados). Encabeza esa clasificación Valentino Rossi, con 196 podios en 317 grandes premios, seguido de Jorge Lorenzo con 114 podios conseguidos en 186 grandes premios. Dani Pedrosa y su inconfundible número 26 llevan 13 temporadas en la cilindrada reina, con tres subcampeonatos e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos en el Mundial, además de 31 victorias en carreras, 40 segundos puestos y 41 terceros, junto con 49 ‘poles’ y 64 vueltas rápidas. El que fuera campeón de 125cc (2003) y bicampeón de 250cc (2004 y 2005) lleva disputados 289 grandes premios en su brillante carrera deportiva, 211 de ellos en MotoGP, siendo el tercer piloto de la historia con más número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (230), seguido de Agostini (159).

Nacido en Sabadell en 1985, Dani Pedrosa se inició en el Campeonato de España minimotos en 1996 y ganó el título dos años después, aunque la falta de recursos le hicieron plantearse su paso al ciclismo. Pero en el año 1999 apareció la Copa Movistar que buscaba jóvenes promesas y, pese a que no llegaba a poner los pies en el suelo subido en una moto de 125, el mítico Alberto Puig le escogió para llevarlo a lo más alto y no le falló. Cuando el 18 de noviembre de este año dispute su Gran Premio número 295 en Valencia, el genial piloto español se retirará con un abultado palmarés y, como él mismo afirmó cuando anunció su retirada en el circuito alemán de Sachsenring: “Me llevo el amor que he tenido de todos los aficionados, la gente que me ha apoyado y seguido. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Ha sido más de lo que me habría imaginado cuando era pequeño. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que me han apoyado, a Dorna y a Honda, que en 1999 me dieron la oportunidad de hacer realidad el sueño de mi vida, que era ser piloto de motos. Y, cómo no, a toda la gente que ha pasado a mi alrededor, que me ha ayudado a conseguir lo que he conseguido. También quiero agradecer a los fans el apoyo que me han dado en mis momentos más difíciles”.

Con sus 1,58 de estatura y sólo 51 kilos de peso, el genial piloto de Sabadell ha tenido en su contra mayores dificultades que el resto de figuras de MotoGP para dominar una moto con más de 250 caballos de potencia y 160 kilos, capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora. Su esfuerzo es siempre descomunal, muy superior al de los demás pilotos, lo que también le supone asumir mayores riesgos. De ahí que los accidentes hayan sido su espada de Damocles, pues le han supuesto 38 importantes lesiones, debiendo pasar una y otra vez por el quirófano, la última de ellas en abril de este mismo año por rotura del radio distal del brazo derecho.

Pese a todos los imponderables, las estadísticas y trayectoria de Dani Pedrosa son de las más destacadas en la historia del Motociclismo y está justificado que opte a una curva en Jerez. Seguro que antes de que llegue su retirada, serán muchos los que avalen tal honor al campeón sin corona de MotoGP.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez