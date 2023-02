Pleno de triunfos para Jerez Industrial, Xerez DFC B y Guadalcacín

El Xerez DFC ha goleado al colista Villamartín y mantiene su progresión en este inicio de la segunda vuelta. Los de Bruno Herrero barrieron a un rival que hace una semana encajaba siete tantos del Guadalcacín y que se ha marchado de La Granja con un 'ocho' y un destrozo considerable.

Los xerecistas eran conscientes de la importancia de sumar de tres ante un rival hundido en la clasificación y que cuenta los días para su descenso a Segunda Andaluza. Era clave iniciar el partido enchufados y bien que lo hicieron los pupilos de Bruno, que ya ganaban 2-0 antes del primer cuarto de hora. Juan Chaves abría el marcador a los 5 minutos y en el 13' David Piñero anotaba el primero de sus tres goles. Antes del cierre de la primera mitad, Piñero hacía el 3-0 que sentenciaba el marcador.

En la segunda mitad, la cuestión era saber cuántos goles le caían a los villamartinenses. Mariscal y Pepe Rincón hacían el cuarto y el quinto y en el 66' David Piñero se convertía en asistente para el tanto de Jou Luna. En pleno vendaval azulino todavía restaban dos goles más, el tercero de David Piñero y el que cerraba la cuenta, obra de Álvaro.

Los xerecistas tienen la próxima semana una salida complicada a casa del Balón de Cádiz y tiene pendiente la visita al Puerto Real, encuentro que se jugará el próximo 28 de febrero.

Goleada del Guadalcacín

El Guadalcacín también ha sumado un importantísimo triunfo en el Antonio Fernández Marchán contra el Jédula. Los de Juanlu Aguilocho han superado al equipo arcense por cuatro goles a dos, suman su segunda victoria consecutiva y dan un paso vital para seguir aspirando a la permanencia en Primera Andaluza, aunque aún siguen en descenso.

Los jerezanos hacían el 1-0 a los dos minutos de partido gracias al tanto de Alejandro, pero en un inicio de encuentro fulgurante el Jédula empataba tres minutos después. El Guada lo siguió intentando y volvía a colocarse por delante en el 23' con el gol de Iván, pero nuevamente empataban los jedulenses. Sin embargo, antes del descanso el Guada tomaba ventaja con una diana de Jaime, colocando el 3-2 con el que ambos equipos se fueron al refrigerio, aunque antes del 45' Yuni era expulsado.

En la segunda mitad, el Guada jugaba con un hombre menos pero esto no fue impedimento para que Grilo estableciera el 4-2 que a la postre fue el definitivo. La próxima semana, visita al filial del Algeciras.

Sufrido triunfo industrialista

La jornada para los equipos jerezanos la cerró el Jerez Industrial en el Pedro Garrido recibiendo al Recreativo Portuense. Y los de Manolo Holgado lograron su objetivo, pero sufrieron mucho más de lo esperado para quedarse con los tres puntos en un trabado encuentro. El combinado blanquiazul ha sacado adelante su compromiso con un gol anotado por Dani Herrera en el minuto 84 al recoger el rechace de un penalti fallado por Mateo. Antes, Kike también había errado el lanzamiento de otra pena máxima.

El Industrial encadena siete jornadas sin perder, en las que ha logrado cinco victorias y dos empates, y ya es séptimo en la tabla con 31 puntos, pero aún está lejos de la Roteña, que es cuarta con 38 puntos. De momento, ha logrado lo más complicado, salir de abajo y comenzar a mirar hacia arriba.

Los blanquiazules, tanto en la primera como en la segunda mitad, tuvieron más oportunidades y mucho más claras que un rival combativo, pero no acertaron a concretar. Alvarado y Albino pudieron abrir la lata, pero no lo lograron y el rival se aferró al resultado. En la segunda parte se repitió el guión. Más ocasiones y más errores, hasta desde los once metros.