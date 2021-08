Presentada la 19 edición del Trofeo de la Copa y la Venencia entre Jerez Industrial y Xerez DFC

La 19 edición del Trofeo de la Copa y la Venencia que disputarán el próximo jueves el Jerez Industrial y el Xerez DFC se ha presentado este viernes en la cafetería del taller de automóviles Newcar y a la que han asistido los presidentes de ambas entidades, Juan Manuel Queijo e Ignacio de la Calle, acompañados de varios directivos y Miguel Ángel Núñez Vega, gerente de la empresa y que ha ejercido de anfitrión.

El encuentro se disputará el próximo jueves a las 20:30 horas en el estadio Pedro S. Garrido y con precios muy asequibles, ya que la entrada general costará 5 euros, mientras que los menores de 13 años entran gratis y los jóvenes (de 13 a 16 años) deberán pagar 3 euros.

Será el séptimo partido de pretemporada para el cuadro industrialista, mientras que para los azulinos es el último antes del inicio liguero contra el Córdoba en Chapín el próximo 5 de septiembre. Los de Javi Rivas, que inician la temporada dos semanas más tarde, todavía tendrán tres compromisos más contra Trebujena, Afición Xerecista y, en casa, ante el Racing Portuense.

El Jerez Industrial es el equipo más laureado del trofeo al haberlo conseguido en nueve ocasiones, mientras que el Xerez DFC lo juega por primera vez en su historia. Ignacio de la Calle, presidente azulino, aseguraba en la presentación que "para nosotros es un honor estar aquí. El Jerez Industrial es un club humilde como el nuestro. Tenía obligaciones familiares, pero las he anulado porque en honor de Pedro Garrido sentía que debía estar aquí. Para mí es un homenaje a Pedro y traslado a todos los industrialistas mi más sentido pésame".

El máximo dirigente xerecista añadió: "Nos enfrentamos a un equipo de la misma ciudad, ambos nos basamos de la cantera y espero que disfrutemos de un maravilloso partido, divertido y que sirva para que ambas aficiones lo pasen bien y no como últimamente ha pasado con determinados partidos. Esto es un deporte y tenemos que hacer de él un disfrute y no pasarlo mal". De la Calle recordaba que "cuando era joven, iba al Domecq para ver tanto al Deportivo como al Industrial. Creo que había mucha gente que disfrutaba viendo a los dos equipos y espero que este trofeo, que es precioso, lo disfrutemos y que se lo lleve el mejor".

El Trofeo de la Copa y la Venencia será el último partido del Xerez DFC antes del inicio de liga contra el Córdoba y una buena oportunidad para que los aficionados se acerquen al Pedro Garrido, pero "sobre todo es un partido para disfrutarlo antes de lo duro, que empieza ahora. Ojalá a los dos clubes nos vaya bien esta temporada y podamos conseguir nuestros objetivos", finalizó el presidente del XDFC.

Por su parte, Juan Manuel Queijo invitaba a todos los aficionados a acudir el jueves al estadio para presenciar el choque entre los dos equipos jerezanos: "Hemos puesto precios módicos como solemos hacer para que todo el mundo pueda venir al trofeo y nos llevemos todos una alegría del buen comportamiento que debemos tener ambas aficiones". El dirigente está contento con la marcha de la pretemporada del equipo porque "hasta ahora hemos ganado los partidos que hemos ganado y esperamos seguir la racha, para qué vamos a decir lo contrario. El equipo se está haciendo todavía y hay que ir poco a poco".

Palmarés

El Trofeo de la Copa y la Venencia se disputó por primera vez en 1976 y se celebró ininterrupidamente hasta 1984. En esas primeras nueve ediciones, el Jerez Industrial ganó seis trofeos. El Sanluqueño se hizo con la primera edición, el San Fernando con la segunda y el Rota en la que se celebró en 1982.

El torneo desapareció y no se retomó hasta el año 2006. No se celebró en 2007, sí en el 2008 y no regresaría hasta 2013. Desde entonces se ha disputado año a año menos en 2020 por culpa de la pandemia.