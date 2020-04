La RFEF aplaza la decisión a la próxima semana

La Real Federación Española de Fútbol ha pospuesto la reunión con los presidentes de las territoriales que estaba prevista para este martes y en la que se pretendía aprobar la propuesta lanzada por Luis Rubiales la pasada semana, consistente en dar por finalizadas las competiciones no profesionales del fútbol español sin descensos pero sí con ascensos mediante un 'play-off' exprés entre los cuatro primeros de cada grupo, tanto de Segunda B como de Tercera División, en sede única y a partido único.

Sin embargo, el organismo que preside Luis Manuel Rubiales se ha encontrado con numerosas contrapropuestas, tanto para la categoría de bronce como para la Tercera División, cada club arrimando el ascua a su sardina. Estas posturas no han sentado nada bien en el seno de la RFEF, según ha avanzado el programa El Larguero de la Cadena Ser, aunque la versión oficial es que el organismo se va a tomar unos días para estudiar todas estas propuestas. No obstante, según la información de esta cadena, la Federación entiende que hay poca solidaridad entre los clubes y no descarta que Rubiales dé por acabada la competición, declarándola suspensa o nula, en virtud del artículo 188 del Reglamento General.

Y es que la RFEF ha recibido ofrecimientos de todos los colores. Así, 16 de los 18 clubes que lideran sus respectivos grupos en Tercera División han propuesto que asciendan los que actualmente marchan primeros en sus ligas y que los que están clasificados entre la segunda y la quinta plaza jueguen un 'play-off' en el que ascendería el ganador. Esta idea, firmada por 16 equipos -sólo el Betis Deportivo y el Mutilvera no se han acogido a ella-, implicaría 36 ascensos a una Segunda División B que estaría formada la próxima temporada por 116 equipos divididos en 6 grupos.

Otros clubes de Tercera División han solicitado que el 'play-off' de ascenso se amplíe hasta los sextos, octavos e incluso décimos clasificados, en función de los intereses de quienes lo piden.

Al Xerez Deportivo FC le afecta de lleno la decisión final que tome la Federación Española en unos días. Los azulinos están metidos entre los cuatro primeros y tienen asegurada su participación en el 'play-off' de ascenso. Por ello, que la Federación se plantee declarar nula la temporada iría en contra de los intereses de un club que ha apostado esta campaña por el ascenso a Segunda División B.

Edu Villegas, director deportivo del club, entiende que a fecha del parón por el estado de Alarma en el país a causa del coronavirus, el Xerez DFC se había ganado el derecho a estar en esa fase de ascenso. Villegas recuerda que la temporada pasada "nos quedamos fuera de la lucha por el ascenso con los mismos puntos que el cuarto" y añade que "los dos últimos partidos, según la normativa, se tenían que haber jugado con un mismo horario y no fue así. Nosotros jugamos por la mañana en Écija y el Algeciras lo hizo por la tarde y ya sabía lo que tenía que hacer" contra el Cádiz B en El Rosal. "Quizá si esos partidos se hubieran jugado a la misma hora, hubiéramos sido nosotros los que entrábamos en la fase de ascenso".

Villegas explica que la pelota está en el tejado de la Federación Española: "Son los que tienen que decidir. Cada club va a intentar velar por sus intereses. El que está quinto querrá jugarlo porque está quinto, el sexto porque está sexto y el decimocuarto porque está decimocuarto, pero la Federación es la que tiene que tomar la decisión".

Ante las posibles demandas de clubes que se sientan perjudicados por no entrar en el 'play-off' exprés teniendo en cuenta que la temporada no es posible acabarla, Edu Villegas pregunta: "¿Creen que los que estamos segundos, terceros o entre los cuatro primeros nos vamos a quedar sin hacer nada? Hemos trabajado mucho durante estos últimos meses. Yo no tengo nada en contra de ningún club, pero ahí están los puntos. La situación es la que es y en el momento del parón hay cuatro equipos que estamos arriba".