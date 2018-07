Raúl Vidal, más madera para Cala

El Jerez Industrial sigue confeccionando una plantilla que le permita volver a estar la próxima temporada luchando por el ascenso a División de Honor y el último en llegar ha sido el centrocampista Raúl Vidal, que se convierte en nuevo jugador blanquiazul para las dos próximas campañas. Llega procedente del Chipiona, donde esta temporada ha jugado dieciséis partidos marcando cuatro goles, dos de ellos a su nuevo equipo.

Lo que más gusta de Raúl al cuerpo técnico induastrialista es su polivalencia, pues aunque su posición natural es la de centrocampista también sabe desenvolverse en otras zonas del terreno de juego. El nuevo jugador industrialista se ha definido, precisamente, como un jugador "muy polivalente, creo que la única posición que no he jugado la pasada temporada es de portero. Soy diestro pero uso las dos piernas y suelo ser un jugador muy regular durante toda la temporada. Además, otro de mis fuertes diría que es el juego aéreo".

Raúl llega al club agradecido tanto a su técnico Paco Cala como a Pedro Garrido, que después de tantear su fichaje en años anteriores ha logrado cerrarlo ahora. "En todo momento tanto el presidente como el míster me han mostrado su total confianza y me han transmitido muy buenas sensaciones. Ya en temporadas anteriores se valoró la posibilidad de incorporarme al club pero por diferentes motivos no fue posible. Este año por fin puedo recalar en un club tan grande como el Jerez Industrial y la verdad es que estoy muy ilusionado por empezar ya a entrenar. Sé que habrá mucha competencia y que el club se ha marcado claramente el objetivo de ascender pero la verdad es que es un reto que no me asusta ni mucho menos sino más bien al contrario, me motiva aún más si cabe".