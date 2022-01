René Girasole, del Club Waterpolo Jerez al Pro Recco italiano, el más laureado del mundo

El waterpolista jerezano René Girasole se marchó hace unos meses a Italia para formar parte del Pro Recco, el club más laureado del mundo, y emprender una aventura que a sus 15 años debe servirle para seguir formándose como persona. El jugador del Club Waterpolo Jerez ha regresado por unos días a la ciudad, pero sin perder el hábito de la piscina, entrenando con su antiguo equipo en la pileta de la José Laguillo.

El joven jugador jerezano tiene como referencia a su padre, Pietro Girasole, quien defendió durante varias temporadas la portería del mejor equipo de Europa. René vive en Lavagna con sus abuelos, a unos 25 kilómetros del centro de entrenamiento, "en la misma piscina en la que entrenaba mi padre", resalta en unas declaraciones que le ha realizado al club jerezano.

Girasole lleva pocos meses y sabe que tiene un largo camino por delante, pese a lo cual afirmar estar "muy contento" de su estancia en Italia: "No me arrepiento de haber tomado la decisión de irme a Recco". No obstante, sí afirma echar de menos "a los amigos, veo sus historias en Instagram y hablo con mis padres, de alguna manera me conecto a Jerez. Siento nostalgia, pero soy consciente de que ya tengo otra vida en Italia y ha sido mi decisión, por lo tanto tengo que seguir para adelante".

Su día a día

"Me levanto a las seis y media de la mañana, llego a las 7:45 a Chiavari, donde está el Instituto en el que estudio. Allí doy clases desde las 07:50 hasta las 13.30. A esa hora vuelvo a casa de mis abuelos para almorzar, y sobre las 16:00 me monto en un tren que tarda unos 30 minutos en llegar a Recco. En la piscina del Pro Recco entrenamos unas dos o tres horas, depende del día, suele ser entre las 17:00 y las 20:00, por lo que nunca llego a casa de mis abuelos antes de las 20.30. A partir de esa hora sólo tengo tiempo para cenar y estudiar un poco antes de acostarme".

Los fines de semana los tiene igual de ajetreados porque "los sábados por la mañana entrenamos y los domingos juego los partidos. También aprovecho para estudiar, estar con mis abuelos y estos últimos fines de semana he salido con un grupo de amigos del instituto, algo que me ha hecho muy feliz, pues me ha costado un poco integrarme".

Adaptación

Y es que el idioma aún le cuesta, según afirma: "No acabo de expresarme correctamente. Tengo que pensar las frases antes de decirlas, pues no tengo muy claro cómo se pronuncian algunas palabras, y estas dudas, sobre todo en el Instituto, me agobian un poco, porque los italianos se parecen mucho a los españoles y, aunque sin mal rollo, cada vez que me equivoco, alguna risa se escapa. Pero bueno yo creo que en unos meses ya lo dominaré perfectamente".

Primer equipo

Por el momento, el portero jerezano es titular del equipo Under 16A y también del Under 18B, ya que el titular del Under 18A es Luca Perrone, portero de la selección Italiana de esa categoría. "Ya hemos jugado varios partidos y la verdad me siento muy cómodo y creo lo estoy haciendo bien. Mi entrenador es Elio Brasiliano que, según me dice mi padre lleva muchos años llevando estas categorías y estoy aprendiendo mucho con él".

Uno de los mejores momentos, sin duda, se da al final de los entrenos "cuando nos solapamos con el primer equipo, en el que están entre otros, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Gonzalo Echenique, Aleksandar Ivovic, Francesco Di Fulvio, pero sobre todo mi gran referencia, el portero Marco de Lungo. Desde el club me han pedido que tramite la doble nacionalidad, porque la intención de Sandro Sukno es convocarme como segundo portero del primer equipo en los partidos en los que Marco de Lungo no juegue. Esto va a ser posible porque Luca Perrone, el portero del Under 18, está cedido a un equipo de la A1 Italiana. La verdad es que cuando llegue ese momento no me lo voy a creer".

Orígenes

René no olvida su paso por el CW Jerez, al que llegó en 2011, y apunta que "ha sido un placer jugar todos estos años con ellos. Gracias a la cantidad de partidos que he disputado en los campeonatos andaluces, he logrado alcanzar el nivel suficiente para poder estar ahora donde estoy. Lo más importante es trabajar día a día, si crees en algo, lo puedes conseguir. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Pro Recco, pero sé que si no me esfuerzo al máximo en cada entreno no habrá recompensa".