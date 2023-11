Resaca del derbi: el Xerez CD, sin liderato y el Xerez DFC, reforzado

El derbi disputado en Chapín entre Xerez CD y Xerez DFC acaparó todos los focos de la 11ª jornada de liga del Grupo X de Tercera RFEF y no defraudó en cuanto a ambiente y emoción, pero sí fue como todos, con más tensión y pasión que buen juego entre dos equipos que llegaban en situaciones diferentes.

El Deportivo defendía el liderato y lo perdió y el cuadro de David Sánchez buscaba dar un golpe sobre la mesa para ganar autoestima y se llevó el gato al agua ante un cuadro azulino que no mostró la versión esperada por 1-2. Dos golazos de Carri y Cheikh le dieron tres puntos de otro. Juan Delgado acortó distancias de penalti y casi empata en otra buena opción en el descuento, pero la reacción llegaba tarde.

Las estadísticas siguen aumentado a favor del Xerez DFC, que le tiene tomado el pulso al Deportivo en los derbis. Sólo ha perdido uno, en la campaña 20/21 y como local, ha ganado cinco y empatado tres.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor, si lugar a dudas, fue la afición de uno y otro lado. Con sus diferencias y cada hinchada a su manera demostró que es de superior categoría. Un diez para todos los que no se quisieron perder el encuentro, que no fueron pocos, 8.854. Una entrada que el Municipal no registraba en un partido del Xerez CD como local desde su paso por el fútbol profesional. Esta temporada ha logrado enganchar a sus seguidores.

Lo peor, el árbitro. Quiso ser protagonista y puso muy alto el listón de las tarjeras en un duelo al que se le supone no puede faltarle nunca intensidad. Expusló a Reina y Hugo y perjudicó a ambos equipos, aunque los anfitriones salieron perdiendo, ya que se vieron privados del único jugador que había disputado hasta ese momento todos los minutos. Además, mostró doce amarillas.

Adiós a la primera plaza

Los de Checa, tras dos derrotas seguidas después de haber permanecido invitos e imbatidos durante nueve jornadas son ahora segundos con 23 puntos, uno menos que el equipo de Rafa Carrillo, que tiene 24 tras vencer al Sevilla C por 0-2 en un encuentro que dejó prácticamente resuelto en la primera parte con goles Manu Molina y José Andrés. Era su segunda salida consecutiva y ha sumado cuatro puntos, uno en Ayamonte y los tres de este domingo.

Los de David Sánchez, por su parte, llegaban necesitados, después de una igualada en el Pedro Garrido ante el Córdoba B (1-1) y tras cuatro derrotas fuera de casa. Con estos tres puntos pasan a ocupar la novena plaza con 15 puntos, a cuatro del Bollullos, que es quinto y marca la zona de play-off con 19.

El Ceuta B, fuerte

La jornada también deparó el triunfo del Ceuta B, próximo rival del Xerez DFC en Chapín este domingo (17:30), contra el Bollullos en el Martínez Pirri por 2-0, con un doblete de Hoyos en los minutos finales del encuentro, uno en el 87' y otro en el descuento. Los de Perita y Mohamed Mohamed son cuartos con los mismos 19 puntos que Utrera y Bollullos.

El Utrera, después de tres fechas sin vencer, con un empate y dos derrotas, recuperó la senda de la victoria en el Pérez Ureba contra el Conil y se llevó un encuentro, marcado por la expulsión del meta local Manu López, por 2-4.

El Salerm Puente Genil es ahora sexto con 18 puntos y tuvo que sufrir mucho más de lo esperado para empatar a dos en el Carlos Marchena frente al Cabecense, 15º con 11 puntos, en el descuento. Alan Araiza dio oxígeno a los de Juanmi Puentenueva con su postrera diana.

La Palma mejora

La Palma, que es el conjunto al que se enfrenta esta próxima jornada el Xerez CD en el Municipal, pasito a pasito va tomándole el pulso a la competición y ha superado su peor momento. Le plantó cara al Córdoba B y, después de ir perdiendo 2-0 y de que el cuadro de Diego Caro perdonara el 3-0 en la primera mitad, en la segunda se repuso y logró las tablas con un doblete de Zaca (2-2). El cuadro condal está en la mitad de la tabla con 15 puntos y el filial es séptimo con 16.

En el Luis Rodríguez Salvador, un Cartaya plagado de bajas igualó ante el Pozoblanco y sigue en descenso. Es 16º con 10 puntos y el cuadro de los Pedroches es 12ª con 14. En los otros dos enfrentamientos de la jornada, Atlético Espeleño y el colista Coria empataron a cero en Espiel y en el Antonio Puerta, el Gerena volvió a sonreír gracias a un gol de Douglas, que le dio la victoria frente al Ayamonte, que es penúltimo.