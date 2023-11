Frenazo al líder en un derbi con más emoción que brillo (1-2)

En los derbis nunca hay favoritos ni lógica y la ley se ha vuelto a cumplir a rajatabla en Chapín. El Xerez DFC, que estaba a once puntos del Xerez CD y que no había sido capaz de ganar fuera de casa, se ha llevado un encuentro con más emoción que brillo al que no le ja faltado de nada ante un Deportivo que no demostró en ningún momento, salvo a arreones cuando ya perdía, que marcha líder del Grupo X de Tercera. 1-2.

Carri y Cheikh anotaron dos golazos y en una segunda parte a la que no le faltó de nada pusieron en ventaja a su equipo en los minutos 62 y 84. Juan Delgado puso la emoción al transformar un penalti sobre la campana y acarició las tablas en el descuento, pero ya era tarde. Antes, Reina y Hugo vieron la roja.

Pocos cambios

Los dos entrenadores se habían guardado sus onces, pero no hubo sorpresas en ninguno de los dos equipos iniciales respecto a lo esperado. Checa, tras las novedades que presentó en Bollullos, recuperó a su once habitual, con Isma Gil, al que dio la titularidad la pasada jornada, en la portería, y también con Iván Navarro pegado a la banda derecha y Diego Domínguez arriba. Sin Adri Rodríguez, el capitán Migue García fue el encargado de escoltar a Reina en la sala de máquinas, con Antonio Jesús con más libertad más adelantado.

Mientras, David Sánchez apostó por los mismos jugadores que empataron en el Pedro Garrido frente al Córdoba B, con el único cambio obligado de Beto Plaza en el lateral derecho por el lesionado Marcelo. A Teté le tocaba una vez más asumir el rol de falso nueve, acompañado con Carri por detrás, Pepe Rincón en un costado e Ilias en el otro.

Arranque ilusionante

Con un Xerez CD intenso y con ganas y un Xerez DFC intentando presionar arriba la salida de balón arrancó un derbi en el que la grada rugía como nunca porque el aspecto que presentaba recordaba más a las grandes tarde de gloria del Deportivo en categorías superiores que a un encuentro de Tercera. A los siete minutos, el primer uy con un remate forzado en el segundo palo de Migue García.

El equipo de David Sánchez esperaba su oportunidad y le llegó a balón parado en una falta lateral de Perotti a Pepe Rincón que botó Carri y acabó en un saque de esquina que Isma Gil desbarató )13'). Las pulsaciones subían en el verde y en la grada y un mal despeje de Álvaro Martínez no lo aprovechó de milagro un Iván Navarro que chocó con Matías.

Cambio de rol

El Deportivo cedió metros y perdió ideas y su rival buscaba de estirarse y de comenzar a sentirse más cómodo sobre un terreno de juego que también es el suyo, aunque fútbol había poco y ocasiones, menos. Siempre a balón parado, los visitantes ponían a prueba a un Isma Gil que sufría por arriba y que en el 41' detuvo abajo un centro de Beny. Y en el 42', Carri se encontró con un balón en la frontal al que le pegó mal y lo estrelló en la defensa Pepe Rincón entraba desde atrás mejor colocado.

La primera parte tuvo más emoción que juego y más tensión que oportunidades y llegó a su fin con Migue García lesionado y un Deportivo espeso, que no mostró nunca su mejor versión frente a un Xerez DFC voluntarioso y que se lo fue creyendo poco a poco.

De Rueda por Migue

El Xerez CD regresó al terreno de juego con un cambio obligado. De Rueda entró en el once y se quedó en la caseta Migue García, renqueante desde los minutos finales del primer tiempo. Perotti se colocó por dentró por detrás de Diego Domínguez y la primera opción fue para el Deportivo, con una falta en la frontal de Oca a Perotti que Iván Navarro mandó alta.

Doble expulsión y gol de Carri

Y cuando el crono enfilaba la hora de juego, el árbitro quiso su grado de protagonismo y saldó con roja un rifirrafe entre Hugo y Reina, que debió saldar con amarilla como mucho. Y tras el descontrol, David Sánchez reaccionó rápido y retrasó a Parejo, pero Checa tardó y su equipo provocó una falta que iba a resultar decisiva en la frontal del área. Geovanni derribó a Ilias y Carri sacó a pasear su calidad para abrir la lata. El chiclanero le pegó con la derecha de cine y superó la barrera y a un Isma Gil que por mucho que quiso estirarse no llegó a la pelota. 0-1. Minuto 62. El balón parado decidía.

0-2, Cheikh

Los dos técnicos movieron banquillo, pero las cosas le fueron mucho mejor a un Xerez DFC que ya se había crecido totalmente y que había llevado el partido a su terreno ante un Deportivo desconocido, precipitado y que no encontraba la forma de hacer daño a su adversario, que sí lo hizo. En el 84', Cheikh anotó un golazo para dejarlo todo prácticamente visto para sentencia. Un balón largo de Matías Ramos que sorprendió a la defensa, lo recogió Pepe Rincón dentro del área, que lo tocó para que el senegalés colocara la pelota por bajo junto al palo izquierdo de un desesperado Isma Gil.

1-2, Juan Delgado

Chapín apretaba tanto de un lado como de otro y el Deportivo, a la desesperada, echaba el resto, pero sin las ideas claras y sin la suficiente tranquilidad como para marcar. En el 80' acariciaron el 1-2, pero lo evitó Matías y la defensa. Y en el 87', para que no falta de nada, penalti de Oca a Juan Delgado que el propio delantero se encargó de transformar con maestría. 1-2.

Era el momento de tirar de calma con siete minutos de descuento, pero era imposible. Las pulsaciones se habían disparado. Sólo Juan Delgado la tuvo en el 95', con un lanzamiento que se le marchó por muy poco por encima de larguero. El remate era complicado, pero lo enganchó con fe. No firmó su doblete y el Deportivo consumó su primera derrota de la temporada como local ante una grada entrada.