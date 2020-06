Ricardo Villaça deja de ser entrenador del Xerez DFC Toyota Nimauto

El Xerez DFC Toyota Nimauto ha anunciado que Ricardo Villaça deja de ser entrenador del equipo de fútbol sala después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo amistoso para que el técnico brasileño ceda el testigo en el banquillo xerecista.

Ricardo sustituyó la pasada temporada a Juan Carlos Gálvez al frente del primer equipo azulino y bajo su liderazgo, se logró una temporada más la permanencia en Segunda B y ahora el equipo subraya que "volverá a prestar sus servicios al club fuera de los terrenos de juego".

Desde el Xerez DFC Toyota Nimauto "agradecemos enormemente el trabajo, compromiso e implicación de Ricardo Villaça durante su etapa como técnico de nuestro club y deseamos seguir trabajando en aras de seguir cimentando las bases del futuro del fútbol sala en nuestra ciudad".

🎥👏 Por todo lo que nos has dado. Por todo lo que nos seguirás dando. Porque la historia del fútbol sala en Jerez lleva tu nombre.#GraciasRicardo pic.twitter.com/ApDP8aSLuU — Xerez DFC Toyota Nimauto (@XerezDFC_Futsal) June 25, 2020

Manuel tampoco sigue

El portero Manuel tampoco seguirá en el Xerez DFC Toyota Nimauto después de cuatro temporadas por motivos laborales y familiares y se despidió del club a través de las redes sociales:

'Ahora sí que toca marchar definitivamente.

Toca dejar el equipo en el que más he disfrutado, en el que más he reído, he sufrido y he sentido. Debido a circunstancias familiares y de trabajo, toca marchar. Este año no podré ilusionarme con una nueva pretemporada en el equipo de mi tierra.

Mi relación con el club no empezó con buen pie pero fue solo estar en el mismo barco y enamorarme hasta las trancas de toda la entidad. Con la gestión de Fernando a la cabeza y con ayuda de muchísima gente, en especial de Viloita y de Sergio, sé que devolverán a poner el fútbol sala jerezano donde se merece.

En estos años he aprendido muchísimo de la mano de Sergio Barroso, Juan Carlos Gálvez y Ricardo Villaça, personas que admiraré siempre por hacerme mejor portero, pero sobre todo por hacerme mejor persona.

Dar las gracias a todos y cada uno de los compañeros y miembros del cuerpo técnico, especialmente a Juan, sin él no hubiese progresado mucho. Personas con las que he convivido día a día durante cuatro temporadas, ellos ya han pasado a ser parte de mi familia y sé que podré contar con ellos siempre.

Tarde o temprano nuestros caminos volverán a encontrarse y ahí estaré para ayudar a mi equipo ya sea en la portería o desde la grada.

¡¡Te quiero, Xerez Toyota Nimauto!!'.