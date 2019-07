Ricardo Villaça, santo y seña de la época dorada del fútbol sala jerezano, fue presentado en las instalaciones de Toyota Nimauto como nuevo entrenador del Xerez DFC Toyota Nimauto, con lo que el preparador brasileño vuelve a la primera línea del fútbol sala 17 años después de su último banquillo.

–¿Cómo valora su fichaje por el Xerez DFC Toyota Nimauto?

–Lo primero es dar las gracias a todos, al presidente, a Fernando (Guerrero), al patrocinador, a Juan Carlos Gálvez y a Sergio Barroso también, que empezó entrenando a este equipo:gracias por su trabajo. Vengo a afrontar este reto con mucha ilusión, también con mucha responsabilidad. Espero que con todos juntos, todos unidos, podamos alcanzar los objetivos programados por el club. A ver si conformamos una plantilla competitiva esta temporada para ver si somos suficientemente competitivos para que podamos estar cada vez más arriba.

–¿Qué es lo que le ha motivado a volver a entrenar?

–La primera circunstancia es que Juan Carlos Gálvez no pudo seguir, porque si no él sería ahora mismo el entrenador del equipo. Es una gran persona, un gran profesional que hizo un gran trabajo. Esa fue la primera condición y agradecerle el trabajo hecho. La segunda circunstancia es que no estoy ejerciendo las funciones que ejercía hace dos meses. Entonces, ahora mismo todo se encajó y ahora mismo puedo venir pero si no fuera por la situación particular de Juan Carlos él seguiría siendo el entrenador.

–Todos los aficionados al fútbol sala en Jerez recuerdan el Ruiz-Mateos lleno en la etapa de Ricardo. ¿Ese es el objetivo a lograr poco a poco?

–En el deporte de la competición el pasado no existe, el futuro está muy lejano y hay que vivir el presente:ir paso a paso. Primero vamos a ver la plantilla que podemos confirmar, a ver si mis ideas del fútbol sala las puedo transmitir a los jugadores y que puedan ejecutarlas todos esas ideas. Pero eso es poco a poco. Fernando Guerrero sabe que no puedo tener las horas de pabellón que me gustaría tener, las cosas tienen que suceder de forma un poquito más rápida pero es lo que hay. Trabajaremos de la mejor forma posible intentando poner el nombre de Jerez en el fútbol sala y el del Xerez Toyota Nimauto lo más alto posible.

–Las condiciones económicas son distintas y marcan las posibilidades de las plantillas...

–Sí, ya decía uno que jornada a jornada. Ir partido tras partido. Hay que ver primero la plantilla que podemos conformar y ver si se muestra la plantilla lo suficientemente competitiva para estar cada vez más arriba.

–¿Ya tiene jugadores vistos para la plantilla 2019-2020?

–De hecho terminó la temporada pasada y hablé con Fernando para por lo menos una vez a la semana entrenar. Hemos llamado a a jugadores de la provincia para que vinieran aquí a entrenar, para observar jugadores. De hecho, han venido muchos y la pretemporada empezaría a principios de agosto y ahora en julio, para no perder contacto con la mayoría de los jugadores. Hablé para tener charlas con ellos, para que conozcan el club, el proyecto, los preparadores. En esta época los jugadores escuchan muchos pajaritos, hay muchos pajaritos... Para que tengamos los jugadores más de cerca, para que conozcan el club, el proyecto, porque estoy seguro que más tarde o más temprano este equipo va a estar más arriba. Ahora hay que ir con paciencia y darle tiempo al tiempo.