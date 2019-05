Juan Carlos Gálvez no seguirá en el Xerez DFC Toyota Nimauto

Juan Carlos Gálvez no seguirá la temporada que viene al frente del Xerez DFC Toyota Nimauto. El técnico que hizo campeón al club xerecista en su segunda temporada en Segunda B no continuará al frente de un equipo que este año ha pasado por muchísimos problemas por lesiones de jugadores capitales en el esquema. El entrenador gaditano quiere dedicar más tiempo a su familia, hasta el punto de que por el momento no piensa en regresar a las canchas.

El bagaje de Juan Carlos Gálvez al frente del Xerez DFC Toyota Nimauto ha sido sobresaliente. Llegó en sustitución de Sergio Barroso en febrero de 2017 en la primera temporada del club en Segunda B, acabando dicha campaña en la cuarta posición. La siguiente fue histórica, haciendo campeón del grupo 5 al Toyota Nimauto y perdiendo el ascenso en la eliminatoria contra el Talavera por el valor doble de los goles fuera de casa. Esta temporada, las cosas no han salido y tras dos años y medio, pon fin a su etapa como xerecista.

El técnico se ha despedido con una carta a los socios en la web del club:

¡Sonó la bocina, el cronómetro llegó al cero!

Ha llegado el día que un entrenador nunca sabe cuándo llegará, pero yo sí tengo la suerte de poder elegirlo. Y ahora llega el momento de decirles adiós. El futuro a medio-largo plazo dirá si es definitivo a todo lo referente al fútbol sala: a las canchas, a las pretemporadas, a la competición; y también adiós a los nervios y a las tensiones, a las alegrías y a las tristezas…

Ya lo tengo decidido: termina la última historia de dos años y medio donde viví muchas alegrías. Nunca olvidaré, mejor, nunca olvidaremos el camino recorrido juntos, para siempre quedará ese día con el Talavera, cuando tocamos el cielo sin llegar a la gloria, y esas tardes llenas de magia en el Ruiz-Mateos y tantas horas disfrutando en cada uno de los entrenamientos, viajes, partidos… de esta grandiosa familia que es el XEREZ DFC TOYOTA NIMAUTO.

Es el instante de sentirme contento: contento por haber sido honesto con todos (jugadores, técnicos, directivos y aficionados), contento por lo que logramos y también de cómo lo logramos, contento porque sé que el fútbol sala no regala nunca nada, que todo fue con trabajo.

Es el momento también de los agradecimientos: agradecimientos a los presidentes Pepe Ravelo y Rafael Coca con Directiva del club, agradecimientos a los que confiaron en mí para venir, Fernando y Vilo; agradecimientos a todos los que formaron parte del cuerpo técnico y colaboradores del Club (Javi, Samuel, Jaime, Gustavo, Juan, Pedro, Curro, Pepe, Gallego, Álvaro, Sergio, Benítez…), no saben lo que aprendí de ellos en el día a día; y también agradecimiento a los jugadores que tuve el placer de dirigir, sin vosotros, que sois los verdaderos protagonistas, nada hubiese sido posible. A todos los compañeros de banquillo, árbitros y deportistas a los que me enfrenté y muchos de los cuales, por suerte, terminaron siendo mis amigos. A todos los compañeros de los medios de comunicación. Y por supuesto a Déborah, a Luca y a Luna por su apoyo, sin ellos esta historia de sueños nunca hubiese sido así.

No quiero hacer más difícil esta despedida. Os aseguro que entregué todo cuanto tenía, pero ahora quiero y debo dedicar más tiempo a mi familia, mi mujer y mis hijos, que siento que me necesitan más que nunca y que yo los necesito más a ellos todavía.

Gracias a la mejor afición. Sabéis que siempre me he sentido y seré uno más de vosotros.

El club también ha querido agradecer el trabajo de Gálvez al frente de la sección: "Queremos agradecerle a Juan Carlos Gálvez su compromiso, profesionalidad y calidad humana en estas dos temporadas y media, donde siempre quedará en el recuerdo de todos los aficionados el ser campeones de Segunda División B y la bonita eliminatoria por el ascenso a Segunda División ante el Talavera de la temporada pasada. Deseando que esta marcha sea un "hasta luego" y no un adiós definitivo, y dejando la puerta abierta de nuestro Club, que siempre será el tuyo también. Muchas gracias por todo, míster".