Romerito, visto y no visto en el Sanluqueño

Apenas un día pudo entrenar Romerito, nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño, tras su contratación como sustituto de Abel Gómez. El mes 'sabático' del mundo del deporte por el estado de alarma provocado por el coronavirus mantiene al que fuera jugador del Atleti y entrenador del juvenil del Xerez DFC y del primer equipo del Rota expectante pero en casa, como todos.

De los diez partidos que le quedan al Sanluqueño, el equipo de Romerito debe jugar cinco en El Palmar, que visitarán dos aspirantes al play off de ascenso (Badajoz y Córdoba), un Murcia ahora en tierra de nadie (a 8 puntos del cuarto y a 10 de la promoción de permanencia), el Cádiz B (siete puntos por encima de la promoción y el descenso) y un rival directo como el Talavera, que llegó al parón marcando el descenso con un punto menos que el Atleti.

Sin duda, los verdiblancos son conscientes de que buena parte de sus opciones de permanencia pasan por hacerse fuertes en El Palmar. Y todo esto a expensas de la decisión de la Federación Española (RFEF), ya que su presidente, Luis Rubiales, apuesta por acabar los campeonatos y hacerlo en el terreno de juego con las reglas con las que se comenzaron.

Así, Rubiales no quiere dar por nula toda la temporada: "Es algo que vamos a defender que no sea así. No podemos quitar la posibilidad de no ser premiados a los clubes que han trabajado durante todo este tramo de temporada. Queremos que la temporada se termine", subrayó hace días el presidente de la RFEF.

Cabe apuntar que el Atlético Sanluqueño no ha estado en toda la temporada en puestos de descenso, ni tampoco en promoción de permanencia. El Atleti cerró la primera vuelta en la novena posición con seis victorias, siete empates y seis derrotas, tantos goles a favor como en contra (17) y 25 puntos.

Ahora, y tras la derrota en Villarubia de la 28ª jornada, el Sanluqueño sigue fuera de los puestos de descenso y es 15º con 30 puntos, uno más que el Algeciras -que ocupa puesto de promoción de permanencia- y el Talavera, que marca el descenso a Tercera. El Atleti suma 7 victorias, 9 empates y 12 derrotas, con 20 goles a favor y 28 en contra.