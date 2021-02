El Sanluqueño no puede fallar ante el colista Marino

El Atlético Sanluqueño recibe en El Palmar a partir de las doce del mediodía al Marino, farolillo rojo del grupo con tan solo siete puntos en su haber, por lo que sus opciones de salir de los puestos de playoff de descenso a Tercera División son cada vez más escasas. De hecho, una derrota de los de Kiko de Diego en tierras sanluqueñas les condenaría definitivamente a pelear por no descender de categoría.

El equipo de las islas cuenta con 7 puntos y solo una victoria en lo que va de liga, eso sí, esa victoria se produjo frente a uno de los mejores equipos del grupo, el San Fernando, por lo que las sensaciones desde Sanlúcar son las de no confiarse porque cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. El Marino afrontará el partido siendo el equipo más goleado del grupo con 27 goles en contra, y el segundo equipo que menos goles marca, con 8, solo superado por Las Palmas Atlético, que ha anotado solo 5 tantos en lo que va de competición.

El Atlético Sanluqueño llegará al partido cargado de moral después de la victoria in extremis frente al Marbella por 0-1 y, lo más importante, después de haber cortado una racha de cuatro derrotas seguidas. Esa victoria frente al equipo de la Costa del Sol les ha valido a los de Romerito para seguir peleando por estar entre los seis primeros y una victoria este domingo dejaría muy cerca ese objetivo, además de poder mirar más arriba en la clasificación.

Pero el partido no está ganado, hay que jugarlo, y más siendo conscientes de que es una temporada en la que todo puede pasar y en donde un momento de relajación te acaba condenando. Además, delante estará un equipo que podría tener más puntos perfectamente de los que lleva hasta ahora, pero su poco acierto de cara a portería les ha llevado a una situación crítica.

Romerito no podrá contar para este duelo con el capitán José Romero, que se retiró lesionado en el anterior partido frente al Marbella y estará lejos de los terrenos de juego al menos durante tres semanas. Además, hay jugadores que han estado tocados durante la semana, como es el caso del autor del gol frente al Marbella, Kevin Bautista, que acabó el partido con molestias en el gemelo, pero todo hace indicar que jugará el domingo frente al Marino.

El técnico sanluqueño ya ha avisado en rueda de prensa que no hay que confiarse ante este equipo. “Por el fútbol que ha practicado y por las ocasiones que ha creado, el Marino debería llevar más puntos, pero esto es el fútbol, si no metes los goles, puntos no sumas” ha afirmado sobre la situación de su próximo rival.