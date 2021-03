El Atlético Sanluqueño no renuncia a su sueño

Tras cumplir el primer objetivo de acabar seguro entre los seis primeros, el Atlético Sanluqueño se verá las caras el domingo (17:30) con el Cádiz B en El Palmar para tratar de alcanzar el ascenso a la nueva categoría de manera directa acabando entre los tres primeros.

El estadio sanluqueño se vestirá nuevamente de gala para volver a recibir a sus socios, 800 espectadores son los que podrán vivir otro partido muy importante que puede ser decisivo para que el Atleti haga historia.

El conjunto de Romerito, que ha ya avisado que de ganar los dos encuentros restantes estarán seguro en la Pro (Primera División RFEF), llegará a este partido como quinto clasificado tras quedarse todo igual en la clasificación al empatar su choque anterior contra el tercer clasificado, el Tamaraceite, que continúa a un punto.

Precisamente, tanto Sanluqueño como Cádiz B estarán muy pendientes de lo que haga el conjunto canario en el enfrentamiento que tiene que disputar a las 12:00 contra el Recreativo de Huelva, perseguidor en la tabla de los cadistas. De perder los onubenses en el Nuevo Colombino, el filial amarillo se asegura que el Decano no le pueda alcanzar, pero sin embargo todavía podría ser alcanzado por el Marbella, que jugará a las 17:00 frente al San Fernando.

El equipo dirigido por Alberto Cifuentes se medirá al Sanluqueño como sexto clasificado tras vencer en su anterior partido al Algeciras por 2-0, lo que le permite estar a cuatro y cinco puntos de los únicos equipos que le pueden alcanzar, Recreativo de Huelva y Marbella respectivamente, ya que sólo quedan seis puntos en juego, por lo que el conjunto dirigido por el exportero tendrá que sumar los tres puntos para asegurarse su permanencia si no quiere estar pendiente a otros encuentros.

Los de Sanlúcar podrán contar con todos sus efectivos para este duelo, el último de la primera fase como local. Incluso podría llegar a entrar en la convocatoria el capitán, José Romero. Ha ido evolucionando favorablemente de la lesión que sufrió en Marbella y podría estar entre los convocados.

Cervero, con moral

En la rueda de prensa previa al partido, el delantero ovetense del Sanluqueño, Diego Cervero dio toda una clase de fútbol. El asturiano asegura que no ve más allá del Cádiz B: "Nosotros somos como los hipopótamos, debemos estar bien metidos, sabiendo lo que tenemos que hacer, y va a llegar un momento en el que salgamos, si sacamos la cabeza y nos creemos una gallina sacando el pecho, nos lo van a cortar".

Además, apuntó: "Hay que pensar en el camino, porque cuando pensamos en la meta perdimos cuatro partidos seguidos. Tenemos mucha ilusión, tengo las mismas ganas que cuando debuté en el Oviedo cuando era un chaval. Todo marcha bien,el campo está perfecto, la afición nos va a apoyar y vamos a pelearlo", afirmó Cervero.

Romerito apuesta por el sueño

Por su parte, Romerito, entrenador del conjunto verdiblanco, se mostró tan sereno como confiando: "Cuando no se pierde, la semana de trabajo siempre es buena, todos tenemos más ganas. Nos quedan dos partidos, el objetivo está cerca y tenemos que soñar después de lograr el primer objetivo. Es complicado, pero dependemos de nosotros mismos porque hay enfrentamientos directos. Esto va a estar competido hasta el final. Vamos a pelear por la Liga Pro. El Palmar tiene que ser un fortín, hay ganar los tres puntos sí o sí. La afición nos tiene que ayudar, tendrá tantas ganas de estar ahí como nosotros de sentirla".

Del Cádiz B no se fía: "Es un rival complicado, que si pierde se puede complicar la lucha por el descenso. Ha cambiado de entrenador y con ello su forma de jugar, ahora es más combinativo que con Pavón, aunque El Palmar tiene las dimensiones que tiene y no sé qué planteamiento tendrán. Están jugando otros futbolistas que ante no lo hacían con el otro técnico y toca contrarrestar sus virtudes y explotar sus carencias, que algunas tienen".