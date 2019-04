El Sanluqueño no puede permitirse el lujo de tropezar

El Atlético Sanluqueño recibe este sábado (18:30) en El Palmar al Atlético Malagueño. Para los verdiblancos es el segundo partido consecutivo que afrontan con equipos situados en zona de descenso. Si la pasada semana, los de Abel Gómez se enfrentaban al colista, este sábado aterriza en el campo sanluqueño el Atlético Malagueño, penúltimo de la clasificación.

Situado en la 14ª plaza y con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso (y sólo a dos del puesto de promoción), el Atlético Sanluqueño está obligado a enmendar la pifia que protagonizó la pasada semana al caer en casa de un Almería B que hasta entonces sumaba 13 partidos sin ganar y seis derrotas consecutivas.

Por este motivo, en las filas verdiblancas han hecho propósito de enmienda, borrón y cuenta nueva y sólo se piensa en seguir fuertes en el Palmar y amarrar tres puntos que, a falta de seis jornadas para acabar la temporada, pueden suponer un paso adelante en la lucha por mantener la categoría.

En lo deportivo, Abel Gómez no tiene ningún jugador sancionado y toda la plantilla está a disposición del míster sevillano a excepción del lesionado Javi Gallardo.

Enfrente, el Atlético Malagueño está prácticamente desahuciado. Los de Manolo Sanlúcar, que en su día fue jugador del Sanluqueño, no ha podido levantar el vuelo y con 24 puntos están a diez del puesto de promoción y a 11 de la salvación cuando restan 18 puntos.

Con todo, no debería fiarse el equipo verdiblanco de un rival que le venció en la primera vuelta (2-1) y que viene de derrotar al Sevilla Atlético por goleada la pasada semana (3-0).

En ese sentido, Abel Gómez explica que la derrota de hace una semana le ha servido al equipo para "darnos cuenta de las dificultades que nos quedan de aquí al final y que, al contrario de lo que pensaba mucha gente, los partidos contra los equipos de abajo no son nada fáciles".

Abel espera un rival similar al Almería B, "un equipo joven, con calidad, dinámico, buen trato de balón y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Independientemente de la clasificación, ahora todos los equipos se juegan algo y en este caso los jugadores del Málaga se juegan su futuro y tienen que dar lo máximo. Vienen de ganar al filial del Sevilla y eso nos indica que es un equipo peligroso".

El Sanluqueño ha sido capaz de ganar a equipos como el Cartagena y sin embargo tropezar con los de abajo. El míster verdiblanco explica que "cada partido es un mundo y en Segunda B no hay grandes diferencias, cualquiera te pone en problemas".

Del mismo parecer es Mawi, que explica que en Almería "las cosas no salieron desde el primer minuto. Hay que olvidar ese partido y revertir la situación este sábado en casa" en un partido que presume "difícil porque los filiales nunca dan las cosas por perdidas. Estamos con ganas de salir a por los tres puntos y que El Palmar siga siendo un siendo fortín". Personalmente, se encuentra físicamente "bien" y "trabajando como un c... a ver si el míster me ve para jugar".

Alineaciones probables

Sanluqueño: Javi Jiménez, Reina, Álex Cruz, José, Pelón, Alberto García, Dani del Moral, Nando Quesada, David Toro o Juanfran, Dani Güiza y Oriol.

Atco. Malagueño: Penúltimo con 24 puntos.

Árbitro: Ruipérez Marín

Campo: El Palmar (18:30)