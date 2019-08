El Sanluqueño, con la ilusión por bandera en su visita al UCAM Murcia

El Atlético Sanluqueño inicia el curso 2019-20 esta tarde (19:30 horas) en La Condomina ante el UCAM Murcia, uno de los gallitos del grupo, con la intención de comenzar con buen pie y ratificar las buenas sensaciones apuntadas en la pretemporada.

En efecto, el Atleti ha ido a más en su preparación saldando sus amistosos con seis victorias, un empate y tan solo una derrota -contra el Cádiz- y ahora llega la hora de la verdad, con el Sanluqueño desplazándose a Murcia con la ilusión por bandera y las bajas por lesión de Luis Martínez y Dani Güiza.

Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño, asume que su equipo tendrá un estreno complicado: "He visto varios partidos del UCAM en pretemporada y hemos podido comprobar que ha renovado a su plantilla. Nos gustaría empezar bien la temporada, aunque vamos a un campo difícil", y con respecto a las condiciones del partido en pleno agosto, subrayaba que "cuanto más tarde mejor ya que hace mucho calor en estas fechas".

Sobre la pretemporada, el técnico verdiblanco explicaba que "tras las vacaciones me he encontrado bien a la plantilla. Hemos estado realizando los entrenamientos en varios campos, los del Rota, Trebujena y Roteña, ya que en El Palmar no se podía por la resiembra y el pinchado que se le ha hecho, con lo que ha mejorado".

Bloc de notas Acuerdos de colaboración. El Atleti sigue apostando por el comercio de Sanlúcar y volverá a viajar con Autocares Zambrano tras el acuerdo entre ambas partes. Además, otro acuerdo de colaboración del Sanluqueño con empresas locales ha sido con Frío Doñana, referente en su sector dentro de la provincia. Renovado UCAM. El equipo murciano ha renovado su plantilla con 15 fichajes. Uno de ellos es Javi Moreno, compañero la pasada campaña en el Almería B de Darío Guti, Mario Abenza y Navas. Al banquillo ha llegado Rubén Albés, que se estrena en el Grupo IV de Segunda B tras haber entrenado ya en los grupos I y III.

Una de las novedades del Atleti 19-20 es el delantero Álex Geijo, que apunta que ahora llega la hora de la verdad: "En las pretemporadas no soy de analizar los resultados porque al fin y al cabo no cuentan; la pretemporada es para ponerte bien físicamente, preparar muchas cosas defensiva y ofensivamente y eso es con lo que me quedo. Si se gana, mejor, pero cuando se tiene que ganar es a partir del domingo".

Físicamente, el hispano-suizo se encuentra "cada vez mejor, lo que pasa es que llegué un poquito más tarde y llevaba tiempo sin competir, me ha costado meterme pero poco a poco con los partidos eso se va pillando solo", y de cara al arranque liguero avisa que el UCAM "es uno de los favoritos a ascender, y el primer partido de liga, allí en su campo, será supercomplicado pero como muchos otros, tenemos que ir allí sin complejos y ya está, jugar nuestro fútbol y ya veremos lo que pasa".