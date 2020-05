Sherry Golf Jerez inicia su 'desescalada'

Sherry Golf Jerez ha comenzado a recuperar la normalidad con la reapertura de sus instalaciones, que se hará de forma escalonada y atendiendo a las medidas previstas en la Fase 1 de la 'desescalada', en la que ya se permiten abrir instalaciones deportivas al aire libre. El club jerezano ha abierto hoy el campo y han sido varios los jugadores que han recorrido los 18 hoyos de Sherry Golf Jerez con las nuevas medidas de seguridad.

Emilio Lustau, director de Sherry Golf Jerez, explica que "el objetivo principal de todas estas medidas es garantizar la seguridad sanitaria de todos los jugadores y del personal, para lo cual, hemos procedido a adecuar nuestras instalaciones coordinando los requisitos sanitarios con los horarios laborales del personal del club".

Así, las medidas y protocolos adoptados "estarán en todo caso sujetos a modificaciones en virtud de las exigencias que se publiquen en futuras Órdenes Ministeriales. Todas estas medidas, fuera de las habituales, se aplicarán con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones y disminuir en la medida de lo posible cualquier riesgo".

De esta forma, Sherry Golf recuerda que las reservas podrán efectuarse solo por vía telefónica, con pago mediante tarjeta de crédito. En esta Fase 1 de 'desescalada', las instalaciones permanecerán abiertas de miércoles a domingo. Entre otras medidas sanitarias, ha sido prohibido el uso de las fuentes de agua en el campo, mientras que el restaurante y la cafetería permanecerán cerrados hasta su total adecuación a la orden sanitaria.

Golf

El campo abre a las 9:00 de la mañana y cierra a las 9:00 de la noche. Las salidas solo se realizaran por el Tee del Hoyo 1 y con partidas de un máximo de 4 jugadores que deberán guardar la distancia social (3 a 4 metros) durante el transcurso del juego.

El campo de prácticas permanecerá cerrado, las clases de golf serán concertadas solo y exclusivamente de forma individual con el profesional de Club, y no se reanudarán las clases infantiles.

Sherry Golf pide a los jugadores que no toquen ni compartan "el material con otro jugador (bolas, palos, etc.); evite tocar lavabolas, bancos, fuentes y otro mobiliario del campo". De esta forma, los bunkers serán reparados de la mejor manera posible sin utilizar los rastrillos del campo y no se puede ni tocar ni levantar banderas en el green; el club ha dotado a cada hoyo de un sistema que le permitirá de forma mecánica sacar su bola sin tocar la bandera.

Croquet

Reservas y forma de pago igual; estará abierto un solo campo, a partir de las nueve de la mañana y con la última salida a las ocho de la tarde, de miércoles a domingo con un máximo 2 jugadores.

Footgolf

Reservas y forma de pago igual; se procederá a la apertura del campo de pares 3 para la práctica del footgolf, a partir de las nueve de la mañana y con la última salida a las ocho de la tarde, de miércoles a domingo con un máximo 2 jugadores con salidas cada 10 minutos.