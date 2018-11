Teresa Mérida y España debutan hoy en el Mundial sub-17

Teresa Mérida, exindustrialista ahora en las filas del Cádiz CF , fue titular en el último amistoso de preparación de la selección española, saldado con victoria ante México. La jerezana jugó la primera mitad y en el descanso Toña Is, seleccionadora, rotó al equipo para dar minutos a todas las jugadoras, haciendo ocho cambios.

El Grupo A lo componen Uruguay , Ghana , Nueva Zelanda y Finlandia ; en el B figuran México , Sudáfrica , Brasil y Japón ; y en el C, Estados Unidos , Camerún , Corea del Norte y Alemania . Se clasifican para los cuartos de final las dos primeras selecciones de cada grupo y el de España, el Grupo D, se cruzará con el C, jugando primero de uno contra segundo de otro.

Pasar a cuartos, primer objetivo

Después del entrenamiento oficial en el estadio Charrúa, Toña Is, seleccionadora nacional sub-17, acudía a la rueda de prensa oficial de la primera jornada del Grupo D junto a los técnicos de la República de Corea, Canadá y Colombia. La seleccionadora española explicaba que "estamos encantados de estar aquí, teníamos muchas ganas de estar en este Mundial. Uruguay nos ha recibido de manera extraordinaria y estamos disfrutando mucho en la semana que llevamos aquí".

Sobre el objetivo en el Mundial, Is dijo que "España siempre quiere llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Sabemos que es un grupo muy complicado, pero intentaremos pasar la fase de grupos y a partir de ahí veremos qué podemos hacer. Son tres rivales muy diferentes. No creo que seamos favoritos, no lo sentimos así. Hay 16 selecciones y cualquiera de ellas puede alzarse con el triunfo. Todos los equipos vienen de unos puestos privilegiados en sus confederaciones".