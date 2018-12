Teresa Mérida: "Era mi sueño y se ha cumplido"

Teresa Mérida, jerezana campeona del mundo sub-17, fue recibida con un larguísimo y emocionante abrazo por su madre, Teresa, a su llegada al aeropuerto de Jerez a primera hora de la tarde. A Tere Mérida, que apareció con la medalla de oro colgada del cuello y una enorme sonrisa, la esperaban, además de su madre -Antonio, su padre, está trabajando fuera de Jerez- su hermana, su abuelo Antonio y María y otras compañeras suyas en el Cádiz CF, que le brindaron una cariñosa y calurosa bienvenida un mes después de haber partido rumbo al Mundial de Uruguay.

Hace diez años que Teresa empezó a jugar en el Federico Mayo, del que pasó al quedarse sin equipo femenino de su edad al Jerez Industrial, donde atrajo la atención de la selección andaluza primero y de la española poco después. Y con la selección nacional ha pasado a ser, con 16 años, el máximo exponente del fútbol jerezano al proclamarse campeona de Europa sub-17 el pasado mes de mayo y campeona del mundo el pasado fin de semana: ningún otro jugador de nuestra ciudad posee el palmarés que ahora luce la futbolista del Cádiz CF, en el que se enroló el pasado verano.

Y es que Teresa Mérida y sus compañeras han hecho historia en Uruguay: la selección sub-17, que ya había conseguido ser subcampeona, logró el tercer título universal para el fútbol español -el primero en categoría femenina- después del Mundial sub-20 en Nigeria 1999 y el absoluto en Sudáfrica 2010.

La alcaldesa felicita a la campeona jerezana La alcaldesa, Mamen Sánchez, felicita a Teresa Mérida, campeona del mundo sub-17 con la selección española subrayando "los valores y el ejemplo que supone para el deporte base de Jerez este nuevo éxito de Teresa, y que constituye además un nuevo hito para el fútbol español y femenino". En este sentido, la alcaldesa ha agradecido a Teresa Mérida "su humildad y la visibilidad que este logro histórico supone para el deporte femenino de Jerez, que se reivindica con un título mundial" y ha elogiado "la constancia y el pundonor diario de Teresa, así como su afán de superación y el papel también fundamental de su familia en este nuevo éxito".

De igual manera, la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, ha añadido que "este campeonato del mundo es una evidencia del presente y del gran futuro que tiene Teresa, que es la más joven de la selección. También reconocemos la labor del Juventud Jerez Industrial, y de su presidente Juan García, equipo en el que se ha formado Teresa y donde comenzó a ser convocada con la selección española".

"Ahora mismo todavía lo estoy asimilando, es una cosa muy grande, que he soñado desde pequeñita. Por ahora ni me lo creo porque es algo muy grande", explicaba Teresa Mérida a su llegada a Jerez después de haber perdido horas de sueño entre la celebración del título mundial y el largo viaje desde Montevideo a Madrid, donde la selección llegaba ayer a primera hora de la mañana con rostros de cansancio pero de tremenda alegría por el éxito alcanzado, entonando los cánticos habituales como el de 'campeonas, campeonas'.

Después, la selección fue homenajeada por la Real Federación Española de Fútbol, y ese sueño cumplido -ser campeona del mundo- de Teresa Mérida lo dedica la jerezana "a todas las personas que me han estado apoyando, sobre todo a mi familia, que quieren lo mejor de mí y lo mejor para mí y eso es lo más importante".

Y es que aunque en Uruguay, la jerezana ha sentido el aliento de los suyos durante todo el Mundial: "He sentido que todo el mundo me estaba apoyando. Era mi sueño, se ha cumplido y todo el mundo me ha apoyado, como diciéndome que yo podía hacerlo todo, confiando en mí".

Campeona del mundo y de Europa, toca buscar nuevos retos: "Ahora, a seguir trabajando, a conseguir otro Europeo y otro Mundial si Dios quiere", aunque lo próximo es el Campeonato de España de selecciones territoriales que la selección andaluza inicia en dos semanas.

Pero eso ya lo dirá el futuro; ahora toca saborear el presente y disfrutar de una medalla de oro en un Mundial, "una experiencia que me voy a llevar para toda mi vida porque es el primer Mundial, primera victoria, y me la llevaré, la guardaré y la recordaré para toda mi vida".