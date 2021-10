Tododisca, nuevo patrocinador principal del CTM Jerez

Tododisca se ha convertido en nuevo y principal patrocinador del Club de Tenis de Mesa Jerez después de la firma protocolaría que se ha llevado a cabo entre el presidente de la entidad, Sebastián Guerrero, y Francisco Zuasti, fundador de este medio de comunicación enfocado a la discapacidad, dependencia, salud y que es líder en España con más de cinco millones de visitas en su página web.

El CTM Jerez ha iniciado hace un par de semanas la temporada 21/22 con cuatro equipos en categoría nacional y siete en ligas autonómicas, además de contar con un club inclusivo del que forma parte el propio Zuasti.

Tododisca hace una apuesta por el deporte de Jerez y por el tenis de mesa en particular. No en vano el club jerezano es uno de los clubes con mayor números de licencias federativas adaptadas de España y uno de los grandes objetivos es la plena integración en la vida del club de la sección adaptada. De esta manera, "no es de extrañar este binomio que se plasma ahora por escrito en forma de patrocinio".

Este medio de comunicación no sólo ha crecido a nivel nacional, sino que su difusión ha aumentado a nivel internacional, siendo un referente en varias temáticas como discapacidad, salud o estilo y bienestar. De tal manera que durante el mes de septiembre, según datos de Google Analytics, alcanzó 26.548.363 usuarios únicos y 74.293.005 de visitas a la web. Unos datos que le refuerzan como todo un medio a seguir por su estrategia de crecimiento.

En palabras de sus fundadores, Francisco Zuasti y María Tamayo, "el club necesitaba de un gran empuje económico para poder competir con las máximas garantías y es por ello que junto a otros deportistas y eventos, estamos apostando por el deporte de Jerez y por el tenis de mesa como punta del iceberg".

Este acuerdo abre un abanico muy amplio de posibilidades y de proyectos que el club jerezano tenía aparcados a la espera de recibir la inyección económica tan necesaria. Hay que recordar que hace unos meses tuvo que renunciar a una plaza en la Superdivisión de Honor femenina, la máxima categoría del tenis de mesa nacional, por falta de apoyos económicos. "Crecer en calidad y cantidad, dar una mayor difusión tanto dentro como fuera de jerez a nuestro deporte y seguir trabajando para la plena integración de nuestros jugadores de cualquier capacidad o discapacidad en el día a día del club" son los principales objetivos del club jerezano.