Cuenta atrás para el I Trofeo Pedro S. Garrido

El I Trofeo Pedro S. Garrido ya es una realidad. El torneo, que enfrentará el próximo 5 de agosto a Jerez Industrial y Xerez CD (20:30) en el campo que ya luce oficialmente el nombre del presidente blanquiazul fallecido hace unos meses, ha sido presentado en las instalaciones de la Cafetería Cervecería De Diego.

Manuel Queijo, presidente del club industrialista, Juan Luis Gil, máximo mandatario azulino, y Javi Rivas, técnico del plantel blanquiazul han sido los encargados de ofrecer todos los datos del evento y de recordar la figura de Pedro Garrido.

El nuevo presidente del Jerez Industrial se mostró tan orgulloso como emocionado. "Me siento triste y alegre a la vez. Este trofeo significa mucho para nosotros y para todos los industrialistas. No podemos mirar atrás, no queda otra que tirar para adelante”.

La primera edición la han querido disputar ante el Xerez CD porque "los dirigentes del club mantenían una buena relación con Pedro y se volcaron desde el primer momento para que La Juventud llevase su nombre. Es una forma de agradecer a la entidad y a sus aficionados, que son muchísimos, el respaldo en los momentos más complicados”.

Manuel Queijo "Me siento alegre y triste a la vez, creemos que este trofeo es la mejor forma de rendir un homenaje a Pedro"

Juan Luis Gil "Pedro nos ayudó cuando estuvimos a punto de desaparecer y merece ser recordado siempre con el campo"

Javi Rivas "Intentaremos los dos equipos hacer un buen partidito para estar a la altura de lo que Pedro merecía"

Juan Luis Gil, que mantenía una excelente relación con Garrido, admitió que "para nosotros disputar la primera edición de este trofeo es importante y especial. Él lo dio todo por su club y, a nivel personal, le estoy muy agradecido. Cuando empecé a colaborar con el Xerez CD a nivel de gestión fue una de las primeras personas que me ayudó y nunca tenía un no".

Además, apunta: "Cuando ocurrió lo que ocurrió, lo primero que se nos vino a la mente fue que merecía que La Juventud llevase su nombre y nos llenó de orgullo que la iniciativa tuviese tan buena acogida y que el Ayuntamiento la haya hecho realidad".

Cada verano, ambas escuadras se ven las caras en "un clásico entre los dos equipos con más solera de la ciudad. Estamos para ayudarnos y el Jerez Industrial siempre lo ha hecho con nosotros en los últimos tiempos, como cuando organizó un amistoso la temporada que estuvimos a punto de desaparecer. Volveremos a disfrutar de una buena noche de fútbol. Aunque casi siempre estuvimos en diferentes categorías, había rivalidad y él consiguió eliminarla".

Buenos recuerdos

Javi Rivas no quiso perderse el acto. Aunque coincidió pocos meses con Pedro, su relación fue "magnífica. Apostó por mí para el proyecto y hablábamos a diario horas y horas. Estaba muy ilusionado con la posibilidad de que el equipo saliera del pozo, como él llamaba a la Primera Andaluza, y me transmitía confianza máxima. Hicimos lo que teníamos que hacer, lograr el ascenso para él. Directiva, técnicos y jugadores nos dimos la mano y, pasito a pasito, conseguimos dar el salto a División de Honor, que no es fácil. Esta temporada no le vamos a tener a nuestro lado, pero nos va a guiar. Disfrutaba con todo como un forofo más".

Emocionado, apunta que "este trofeo le haría muchísima ilusión, siempre me decía que había que llevarse bien con todos los equipos de la ciudad y del Xerez CD hablaba maravillas. Intentaremos los dos equipos hacer un buen partidito para estar a la altura de lo que hay en juego".

Los precios de las entradas para el trofeo son muy asequibles. Los adultos pagan cinco euros, las localidades para los jóvenes de entre 13 y 16 años cuestan dos euros y los niños hasta 12 años entran gratis acompañados por un mayor.