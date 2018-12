"En Ubrique tenemos que intentar meternos ya entre los cuatro primeros"

Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, acabó más que contento con su equipo tras la victoria en el Antonio Barrios 'Temblador'. Los blanquiazules han sido el primer equipo que se lleva los tres puntos de Trebujena.

-Estará satisfecho y orgulloso con el partido realizado por el Industrial...

-Sí, sobre todo porque siempre no salen las cosas pero cuando desde el domingo pasado te vas en el coche para casa y estás pensando cómo puedes ganar aquí en Trebujena y después durante la semana lo plasmas en los entrenamientos, ves que el equipo lo entiende, entiende perfectamente lo que le explicamos y lo que hemos trabajado y cómo hacerle daño al Trebujena y después se plasma en el campo, pues supercontento. Estaba supertranquilo, es de los partidos que más tranquilo he estado durante todo el año porque veía que el equipo hacía todo lo que habíamos trabajado y cuando pasan esas cosas el equipo te transmite tranquilidad.

-De nuevo el Industrial da su mejor versión contra un rival de la parte alta de la clasificación...

-Totalmente. Es lo que hablamos: nosotros tenemos problemas graves cuando tenemos que afrontar que somos el Jerez Industrial, que si Segunda División, que si Segunda B, que si tal, que sí esto, y ahí es donde llegan los problemas, cuando los futbolistas creen que van a ganar con el escudo. Y llega el San Fernando, llega El Torno, llega el otro y creen que van a ganar y eso no existe. No existe ni en el fútbol ni en el equipo nuestro. Cuando ellos van al 100% y afrontan los partidos como tienen que ir, creyendo que son lo que son: un equipo más de la categoría como en este caso el cuarto, el quinto o el sexto, pasa esto. Nos juntamos y somos muy peligrosos como fuimos el día del Balón de Cádiz, el día del Bazán o el día del Chiclana aunque perdimos al final. La verdad es que no tenía ninguna duda durante la semana de que el equipo iba a dar la cara aquí en este partido. Nuestra asignatura pendiente es cuando tengamos rivales que creamos que son inferiores y no lo son.

-Barrera, dos goles en dos partidos, y debutó Corral. Dos refuerzos de peso...

-Ya lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada: Jesús (Barrera) nos va a aportar muchísima velocidad viene de estar en Villamartín haciendo una gran temporada el año pasado y el chico a lo mejor no tenía continuidad ahora por lo que fuera y a nosotros nos va a venir de maravilla porque tiene mucha velocidad. Con la gente que está fuera nos hubiera venido venido también de maravilla Robert o Pascu pero la verdad es que él hace un trabajo fantástico. En cuanto a Corral, nos ha dado aire: quitamos a Raúl y fíjate que Raúl al final lo hemos metido otra vez y nos ha dado el segundo gol. Buen fichaje también el de Corral porque seguramente también nos va a dar goles pero lo que seguro que nos da es trabajo, entrega y veteranía. Se ha tirado un par de veces, ha encendido a la grada, ha dado aire al equipo, ha corregido a los compañeros... Es un buen fichaje también y prácticamente no ha entrenado con nosotros, a partir de la semana que viene ya empezará a conocer mejor a los compañeros.

-Poco a poco va teniendo la plantilla casi al completo, faltan Rober, Pascu y Morlán, lo que es importante para cualquier entrenador...

-Fenomenal. Cuando hablamos las cosas, las hablamos. En el momento que nosotros decimos que los chavales que vienen necesitan tiempo, necesitan minutos y necesitan que resolvamos un partido un día y ellos entren y acumulen minutos es en el momento que no sean tan protagonistas y será buena noticia para nosotros. Quiero decir que todos tienen que estar, la gente que hemos fichado para eso, para que le den un plus al equipo, al club. Esos tienen que participar más y ahora estamos recuperando gente: Dani Castro ha hecho un partido sensacional, eso quiere decir que ha cogido otra vez ese ritmo; los fichajes que han llegado; cuando hemos quitado a Güiza, ha entrado Nando y no se nota. Todo esto hace que la plantilla suba el nivel y al subir el nivel no tengo ninguna duda de que estaremos entre los cuatro primeros a final de temporada.

-Ahora, una semana de descanso y a empezar 2019 y la segunda vuelta en Ubrique...

-Ubrique es un equipo que nos va a morder, que ya en casa en la primera jornada nos encantó, nos gustó y allí en su casa va a ir a mordernos. Entonces, nosotros tenemos que ir a intentar buscar esos tres puntos. Estos tres puntos de Trebujena podían haber sido un empate perfectamente y haberle ganado al Tarifa en casa, que hubiese sido lo más normal. Hemos recuperado lo que perdimos con el Tarifa, ahora tenemos que ir a ponerle el plus a Ubrique, ahí es donde tenemos que meter nuestro plus para intentar ya meternos entre los cuatro primeros, que ya lo tenemos ahí cerquita cerquita, y ya queremos estar ahí entre los cuatro primeros para ir colocándonos para la recta final.